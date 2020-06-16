İp nedeniyle ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı

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<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'un Bulanık ilçesinde, ayağına ip dolanan saksağan konduğu ağaçta asılı kaldı. İtfaiye merdiveniyle ağaca çıkan görevliler, kuşu bulunduğu yerden kurtardı. <br>Bulanık ilçesi Zafer Mahallesi'nde, ağaca konan saksağan kuşunun ayağına ip dolandı. Bu nedenle dengesini kaybeden kuş, başaşağı halde asılı kaldı. Uçamayan kuşu gören vatandaşlar polis ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Metrelerce yükseklikteki kuşa ulaşmaya çalışan iftaiye görevlileri, bölgeye sepeti bulunan merdivenli araç istedi. İtfaiye merdiveniyle ağacın en uç noktasına ulaşan itfaiye görevlisi, asılı kalan kuşu yakalayarak kurtardı. <br>Ayağından yaralandığı belirlenen kuş polisler ekiplerince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada ayağı tedavi edilecek kuş iyileştikten sonra doğal hayatına bırakılacak. DHA-Genel Türkiye-Muş / Bulanık Muhammed Sami MARAL<br>2020-06-16 17:02:22<br>

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