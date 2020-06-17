Mesire alanında yılanların çiftleşme dansı

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, mesire alanında vatandaşlar, iki yılanın çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.<br>Kent merkezine 22 kilometre mesafedeki Mercimekkale Barajı piknik ve mesire alanına gidenler, bölgede siyah yılan olarak bilinen ve boyları 1 metreden uzun olan iki yılanın çiftleşme dansına şahit oldu. Yılanları belirli bir mesafeden izleyen vatandaşlar, bir yandan da o anları, cep telefonlarıyla kayda aldı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-06-17 10:25:42<br>

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