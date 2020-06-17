Minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

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Muş’ta minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, MuşBingöl kara yolu üzerindeki Yaygın beldesi mevkiinde meydana geldi. Minibüsün tıra arkadan çarpışması sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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