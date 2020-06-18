VEDAŞ ekipleri hız kesmiyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sunabilmek için bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yapılan hizmetlerle ilgili açıklamada bulunan VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, pandemi süresinden sonra başlayan normalleşme sürecinde şebekeleri daha da güçlendirmek için kapsamlı bir bakım çalışması başlattıklarını ifade etti. İl merkezi, ilçe ve köylerdeki ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü hatırlatan Şentürk, “Özellikle ağır kış şartları nedeniyle zayıflayan hatlarımızda bakım ve onarım çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Alo 186 Çağrı Merkezlerine gelen tüketici talepleri ve elektrik şebekesinin dijital ortamda yönetildiği SCADA merkezinden gelen raporlar doğrultusunda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını planladıklarını vurgulayan Şentürk, “Şebekemize temas eden ağaçların budanması, izolatör değişimi, göçmen kuşların şebekemize temas ederek zarar görmesini önlemek için yaptığımız izolasyon çalışması, sehim alma, trafo bakımı, aydınlatma tesislerinin kontrolü, direk dikimi ve direk yenilemesi gibi bakım çalışmalarımız sonucunda tüketicilerimize daha kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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