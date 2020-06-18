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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilerin hibe destekli tohumdan beklentisi yüksek

İHA

Muş'ta tarım işiyle geçimlerini sağlayan çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanlığınca dağıtılan yüzde 75 hibe destekli buğday tohumundan beklentisi yüksek.

Çiftçilerin hibe destekli tohumdan beklentisi yüksek

Muş’ta tarım işiyle geçimlerini sağlayan çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanlığınca dağıtılan yüzde 75 hibe destekli buğday tohumundan beklentisi yüksek.
Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda güvencesini sağlamak için çiftçiye verilen yüzde 75 hibe destekli buğday tohumu ekimini yapan çiftçiler, bu sene ekimini yaptıkları mahsullerden verimli ürün alabileceklerini ifade etti. Merkeze bağlı Sudurağı köyünde ekimi gerçekleştirilen tarlaları inceleyen Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Selman Işık, bakanlık tarafından çiftçilere bahar ayında buğday, arpa, nohut ve fasulye tohumunun yüzde 75'inin hibe olarak verildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Muş’ta 3 bin çiftçiye 2 bin 200 ton yazlık buğday, 180 ton arpa, 30 ton fasulye tohumunun yüzde 75 hibe desteğiyle verildiğini ifade eden Işık, “Sudurağı köyünde 18 çiftçiye 10 bin 600 kilogram yazlık buğday verildi ve burada çiftçimiz tarafından ekilen yazlık buğday veriminin oldukça iyi olduğunu gördük” dedi.
Çiftçi Mahmut Toktaş ise devletin yüzde 75 hibe olarak verdiği yazlık buğday tohumunu deneme amaçlı 100 dönüm alanda ektiğini belirterek, “Yaklaşık 5 yıldan beri hiç ekim yapmadım. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl yüzde 75 hibe ile verilen tohum desteğiyle yazlık buğday ektim. Şu anda verim iyi, inşallah önümüzdeki dönemlerde artırarak devam edeceğim. Çünkü bu bizim için iyi bir fırsattır. Bu nedenle devletimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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