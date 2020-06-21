Polis çocuklarından neşelendiren Babalar Günü klibi Muş Emniyet Müdürlüğü Babalar Günü klibi hazırladı

Muş Emniyet Müdürlüğü, “21 Haziran Babalar Günü” münasebetiyle polis çocukları için neşe dolu bir klip hazırladı.
Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin çocuklarının yer aldığı klipte, çocukların babalarına karşı olan sevgileri ön plana çıkarıldı. Hazırlanan kliple babalarına sürpriz yapan çocuklar, babalarının yaptıkları görevle kahramanlıklarını anlattı.
Hazırlanan klibi izleyen polis memurlarının mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.