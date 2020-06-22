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Böbrek taşını erittiği ileri sürülen su için uyarı Uzmanların uyarısını dikkate almayıp bidonlarla evlerine su taşıyorlar Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek: “Sağlık bulmak isterken insanlar sağlığını kaybedebilir”

İHA

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, böbrek taşını erittiği ileri sürülen ve analiz sonuçları henüz çıkmayan suyun çok tüketilmesi halinde insanları sağlığından edebileceğini ifade etti.

Böbrek taşını erittiği ileri sürülen su için uyarı Uzmanların uyarısını dikkate almayıp bidonlarla evlerine su taşıyorlar Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek: “Sağlık bulmak isterken insanlar sağlığını kaybedebilir”

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, böbrek taşını erittiği ileri sürülen ve analiz sonuçları henüz çıkmayan suyun çok tüketilmesi halinde insanları sağlığından edebileceğini ifade etti.
Merkeze bağlı 40 kilometre mesafedeki Gümüşali köyü yakınında yer altından çıkan ve böbrek taşını erittiği ileri sürülen suya vatandaşlar ilgi gösteriyor. MŞÜ Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek tarafından numune alınan suyun sonuçları henüz çıkmazken, çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar ise kuyu başında litrelerce su tüketiyor.
Böbrek taşına iyi geldiği öne sürülen sudan bidon bidon araçlarına taşıyan vatandaşlar, henüz gaz ve ağır metaller içerip içermediği bilinmeyen suyu tüketmeye devam ediyor.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan MŞÜ Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, mikrobiyolojik inceleme için tekrar sudan numune aldıklarını söyledi.

“Gaz ve ağır metaller için analizler devam ediyor”
İnternette yayınlanan bir video üzerine Muş’ta böbrek taşlarını erittiği, böbrek taşlarına iyi geldiği ifade edilen su için daha önce de analizler için su aldıklarını anlatan Dr. Dölek, “Gaz ve ağır metaller için analizler devam ederken yine üniversite laboratuvarlarında incelenmesi adına mikrobiyolojik inceleme için tekrar numune almaya geldik. Şu anda da vatandaşların yoğun miktarda ilgi gösterdiğini gördük. Biz yine aynı şeyi söylüyoruz; muhtemelen çıkan su, Adilcevaz kireç taşı olarak ifade edilen formasyon içerisinden bir fayı takip ediyor” dedi.

“Sağlık bulmak isterken insanlar sağlığını kaybedebilir”
Analizlerin netleşmeden, içeriği, muhteviyatı tam olarak ortaya çıkmadan çok fazla su tüketilmemesi gerektiğini aktaran Dr. Dölek, “Çünkü içeriği bilinmeyen bu sular ağır metaller içerebilir, insan sağlığına zararlı mikro canlılar içerebilir. Sağlık bulmak isterken insanlar sağlığını kaybedebilir. Psikolojik olarak da etkisi olabilir. İnsanlar fayda gördüğünü söyleyebilir. Ama muhtemelen çok fazla tüketmemekte fayda var” ifadelerini kullandı.

“En azından analiz sonuçlarını beklesinler”
Vatandaşların en azından analiz sonuçlarını beklemesi gerektiğini belirten Dr. Dölek, “Birkaç hafta içerisinde detaylı analiz sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılacak. Sağlığa herhangi bir olumsuz etkisi yoksa vatandaşlarımız gelip buradan doya doya içebilir. Ama lütfen analiz sonuçlarını beklesinler” diye konuştu.

“İnternetten izlediğim videoyla su içmeye geldim”
Böbreklerinde taş olduğunu ve internetten izlediği videodan etkilenerek Van’dan Muş’a geldiğini ifade eden İlhan Tekin de, arkadaşlarının birçoğunun gelip sudan içtiğini söyledi. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine su içmeye geldiğini anlatan Tekin, “Arkadaşlarım faydasını görmüşler. Doktora gitmişler ve tahlil sonucunda taş olmadığı kendilerine söylenmiş. Bir defa böbrek taşı ameliyatı oldum ve halen taşım var. Suyu da bu yüzden içmeye geldim, inşallah şifa olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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