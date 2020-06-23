Günde 72 bin karton bardak üretiyor

– Muş’un Bulanık ilçesindeki girişimci Metin Sönmez, kurmuş olduğu tesiste bir günde 72 bin kağıt bardak üretiyor.

Bulanıklı girişimci Metin Sönmez, yaklaşık 6 yıl önce ilçede ilk kez üretimi yapılan karton bardak işine girdi. Şu anda günde 72 bin bardak üreterek Muş ve çevre illere satan Metin Sönmez, “Şu anlık aylık üretim kapasitemiz 2 milyonun üstünde bardak olup, bu kapasiteyi 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda ürettiğimiz bardakları Muş, Erzurum, Bitlis, Ağrı ve Van illerine satıyoruz. Hedefimiz tüm bölgedeki illerin pazarına girmektir” dedi.

Yaklaşık 6 yıl önce kendi makinelerini getirerek Bulanık’ta bu işi yapmaya başladıklarını ifade eden Sönmez, “Şu anda kendi tesisimizde günde 72 bin karton bardak üretiyoruz ve her geçen gün talep arttığı için kapasitemizi artırmayı düşünüyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi hedefimiz bölgedeki tüm illerdeki pazara girmek ve buralarda ürünlerimizi satmaktır. Dünya standartlarında sağlıklı karton bardak üretip Bulanık’tan Türkiye pazarına açılmayı hedefliyoruz. Bulanık’ta bir istihdam sahası oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dört kişiye istihdam sağladıklarını belirten Sönmez, “Karton bardak üretimi ve satışının yanı sıra diğer tüm ambalaj malzemeleri de satıyoruz. Şu anda 4 kişiye burada istihdam sağlıyoruz. İşlerimiz ve kapacağımız pazar payı büyüdükçe istihdam edeceğimiz kişi sayısı da artacaktır. Bulanık’ta çeşitli alanlarda üretim yapan esnafımız var ve bu esnafımızın hepsi de istihdam sağlıyor ve ilçenin gelişmesine katkı sunuyor. Halkımızın bu esnafımızın yanından olmaları, onları cesaretlendirmeleri, onları desteklemeleri büyük bir önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

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