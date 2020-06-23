Çar Çayı kenarındaki evler ilk defa altyapıya kavuştu

Muş Belediyesi, içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının değişimini başlatarak şehrin yüzyıllık sorununu ortadan kaldırırken, bu süreçte ilklere imza atmaya da devam ediyor.

Şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Dere Mahallesi Çar Çayı kenarındaki evler, Muş Belediyesi sayesinde ilk defa altyapıya kavuştu. Belediye Başkanı Feyat Asya, söz konusu çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgi aldı. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri ile ayaküstü sohbet eden Başkan Asya, proje hakkında kendilerini bilgilendirdi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Altyapı, bir şehrin yaşam kalitesini arttırmak için önemli bir girişimdir diyerek başlatmış olduğumuz çalışmalarla ciddi bir mesafe kat ettik. Dere Mahallesi Çar Çayı kenarındaki evler yaptığımız çalışmalarla ilk defa altyapıya kavuştu. Allah’ın izni, vatandaşlarımızın hayır dualarıyla bu aziz şehre nice ilkler yaşatacağız” dedi.

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