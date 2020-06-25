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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesi araç filosunu genişletiyor Yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı hizmete alındı

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, makine parkına kazandırılan yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracını inceledi.

Muş Belediyesi araç filosunu genişletiyor Yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı hizmete alındı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, makine parkına kazandırılan yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracını inceledi.
Belediyenin araç filosunu her geçen gün daha da genişlettiklerini ifade eden Başkan Asya, bu sayede vatandaşlara en iyi hizmeti sunacaklarını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Muş Belediyesine yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı hibe edildi. Muş Belediyesi hizmet binası önünde sergilenen yeni araçta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden aracın özellikleri hakkında bilgi aldı.
Yeni mahallelerin ilave edilmesi ile hizmet ağı daha fazla olan Muş Belediyesi, söz konusu yeni araçla kapsamlı bir şekilde kanal açma ve temizleme işlemi yapabilecek. 15 kata kadar müdahale edilebilecek kapasiteye sahip olan kanal temizleme aracı ile olası sıkıntılar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak.
Araç parkının güçlü olması gerektiğini belirten Başkan Asya, “Bir taraftan altyapı diğer taraftan da üstyapı çalışmaları ile uğraşırken, makine parkımızın da güçlü olması gerektiğinin farkındayız. Daha önceki yıllarda birçok yeni araç alarak makine parkımızda yaşanan ciddi sıkıntıları biraz daha asgariye indirmeyi başardık. Makine parkımız ne kadar güçlü olursa bizde sahada o kadar güçlü oluruz. Bu sebeple imkânlarımız nispetinde belediyemizin makine parkını en iyi duruma getirme gayreti içerisinde olacağız. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hibe edilen yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracımızı teslim aldık. Bu aracımızla olası sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edebileceğiz. Yeni aracımızın bizlere ulaştırılmasındaki katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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