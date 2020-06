Hasat sırasında bulduğu atmaca yavruları için kontak kapattı

Muş'ta duyarlı çiftçi tarlada hasat yaptığı sırada fark ettiği atmaca yuvasındaki 5 yavru ve bir yumurta için kontak kapatarak her gün kuşların bakımını yapmaya başladı.

Merkeze bağlı Sütlüce Mahallesi’ndeki Dizdaroğlu çiftçiliğinde ot biçme makinesi operatörü olarak çalışan Erkan Bağlı, tarlada ot hasadı yaptığı sırada denk geldiği atmaca yuvasını koruma altına aldı. Anne atmacanın yuvadan uçmasıyla son anda yavruları fark eden Bağlı, kontak kapatarak yuvanın olduğu alanı biçmekten vazgeçti.

Yumurtadan çıkan yavruları uçuncaya kadar besleyeceğini anlatan Erkan Bağlı, traktörle ot biçerken atmaca yuvasına denk geldiğini ve hemen kontağı kapatıp yuvaya baktığında 5 yavru kuş ve bir yumurta gördüğünü söyledi. Yuvayı bozmamak için bulunduğu alanı biçmekten vazgeçtiğini aktaran Bağlı, “Yumurtalardan yeni çıkan yavru kuşlar uçana kadar bu alanı biçmeme kararı aldık ve her gün yavrulara et bırakmaya başladım. Onları şu anda koruma altına aldık” dedi.

Muş Ovası’nda kuş türünün fazla olduğunu söyleyen çiftlik sahibi Haluk Dizdaroğlu ise her hasat mevsiminde toy, atmaca, bıldırcın gibi kuşların yuvalarına sıkça rastladıklarını belirtti. Traktör sürücüsü merada otu biçerken atmaca yuvasıyla karşılaştığını belirten Dizdaroğlu, “Yavru kuşların zarar görmemesi için o bölgeyi biçmeme kararı aldık. Hayvanlar göç edene kadar orayı koruma altına aldık. Biz o bölgede kalan otun ve buğdayın hesabını yapmıyoruz. Biz sürekli olarak doğayla baş başa kaldığımız için bütün hayvanlara aynı sevgiyle yaklaşıyoruz. Çünkü bütün hayvanlar doğa dengesini sağlıyor. Hayvan olmazsa doğa olmaz” diye konuştu.

“Hasat mevsiminde sürekli toy, atmaca ve değişik kuş türlerinin yuvalarıyla karşı karşıya kalıyoruz” diyen Dizdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hayvanlara denk geldiğimiz zaman hemen korumaya alıyoruz ve o alanı biçmiyoruz. Uzun süre yuvalara besleyici besinler bırakıyoruz. Nesli tükenmeye başlayan hayvanları koruduğumuz için bölgede çoğalmaya başladılar. Çok sayıda çeşitli kuş var.”

