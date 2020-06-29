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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

72 yaşındaki Saliha Nine devlet desteğiyle kiraz bahçesi kurdu

İHA

Muş'ta 2017 yılında SODES projesi kapsamında devlet desteği ile 400 kiraz ağacı alan 72 yaşındaki Saliha Yuvanç, ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

72 yaşındaki Saliha Nine devlet desteğiyle kiraz bahçesi kurdu

Muş'ta 2017 yılında SODES projesi kapsamında devlet desteği ile 400 kiraz ağacı alan 72 yaşındaki Saliha Yuvanç, ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
Merkeze 35 kilometre mesafede bulunan Akpınar köyündeki 5 dönümlük alana Napolyon kirazı fidanı diken Yuvanç ailesi, bu yıl bahçeden 6 ton kiraz hasadı bekliyor. Devletin verdiği destekten dolayı teşekkür eden Saliha Yuvanç, 72 yaşından sonra oluşturulan kiraz bahçesinin sahibi olduğunu ve çocuklarıyla birlikte ilk kiraz hasadını almanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Yuvanç, alınan ilk ürünü köylülere dağıtacağını ifade etti.
Saliha Yuvanç’ın oğlu Nihat Yuvanç ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kadın çiftçilere yönelik başlattığı proje kapsamında annesine verilen 400 kiraz fidesini 5 dönüm alana diktiklerini söyledi. 3 yıl sonra ilk hasadı almaya başladıklarını aktaran Nihat Yuvanç, “Yaklaşık 6 ton ürün bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha çok verim almayı bekliyoruz. Ürünümüz Napolyon kirazı olduğu için iri, kaliteli ve lezzetli bir ürün. Devlet bu imkanı sağlamasaydı kiraz bahçesi kuramazdık. Zaten düşünemiyorduk. Tarım müdürlüğünden ilgili uzmanlar gelip bizi bilgilendirdiler; ektik, denedik ve şu anda ilk ürününü aldık, devletimize teşekkür ederiz” diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın da, Muş’ta üzüm, kiraz, ceviz, armut ve elma üretiminin önemli bir yer tuttuğunu söyledi. İl genelinde kiraz üretimini artırmaya yönelik SODES projesi kapsamında bugüne kadar 15 bin kiraz fidesi dağıtıldığını ve 900 dekar alanda kiraz yetiştirildiği yapıldığını hatırlatan Aydın, yılda yaklaşık 8 ton kiraz elde edilerek çiftçinin ekonomisine bir milyon lira katkı sağlandığını kaydetti.
“Proje kapsamında 2017 yılında Akpınar köyünde 15 kadın üreticiyle 5’er dekarlık Napolyon kiraz bahçesi oluşturduk” diyen Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Şu anda çok güzel meyve alınmaya başlandı. Elde edilen ürünler marketlerde ve manavlarda satışa sunulmaya devam ediyor. Meyvecilik çiftçimiz için karlı bir iş. Ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlamakta. Saliha Nine, oluşturulan kiraz bahçesinde üç yıl sonra ilk ürününü aldı. Bu projelerdeki amacımız, çiftçilerimizin alternatif gelirinin olmasıdır. Bazı bölgelerimizde belki tarımsal işlemeye uygun değil, çünkü sürülmesi zor olan alanlardır. Bu tür yerlere biz meyvecilik öneriyoruz. Özellikle Akpınar köyündeki araziler gayet meyveciliğe uygun alanlardır. Yaptığımız bu çalışmalar çok olumlu sonuçlar verdi. İnşallah bu çalışmalarımızla beraber öncelikle kadınlara yönelik dezavantaj projelerimiz devam edecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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