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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya: “Artık uzun yıllar altyapı, bu şehrin gündemini işgal etmeyecek”

İHA

2017 yılından beri Muş'un tüm yeraltı hatlarının yenilenmeye başlandığını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, "3 yıldır devam eden çalışmaların sonuna yaklaşıyoruz. Artık uzun yıllar altyapı, bu şehrin gündemini işgal etmeyecek" dedi.

Başkan Asya: “Artık uzun yıllar altyapı, bu şehrin gündemini işgal etmeyecek”

2017 yılından beri Muş’un tüm yeraltı hatlarının yenilenmeye başlandığını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, “3 yıldır devam eden çalışmaların sonuna yaklaşıyoruz. Artık uzun yıllar altyapı, bu şehrin gündemini işgal etmeyecek” dedi.
Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin genelinde yürütülen belediye çalışmalarını yerinde inceledi. İlk olarak Karşıyaka Mahallesi ile Eski Erzurum Caddesi sınırındaki yeni açılan imar yolunu inceleyen Başkan Asya, yetkililerden bilgi aldı. Burada mahalle sakinleriyle de ayaküstü sohbet eden Başkan Asya, söz konusu bölgede planlanan çalışmaları kendileri ile paylaştı.
Daha sonra Kale Mahallesi’nde devam eden içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Feyat Asya, projenin detayları hakkında yetkililerle değerlendirme yaptı. Uzun ve sıkıntılı sürecin sonuna doğru ilerlediklerini belirten Başkan Asya, altyapı çalışmalarını bu yıl tamamlayarak önemli bir sorunu çözüme kavuşturmuş olacaklarını kaydetti. Başkan Asya, “Kale Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. Az kaldı. Bitiriyoruz. Sabrınıza ve desteğinize minnettarız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu şehrin yıllardır konuşulan sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Artık uzun yıllar altyapı, gündemimizi işgal etmeyecek. Bundan sonra daha çok üstyapı, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hizmetinizde olacağız. Son üç yılda çok sıkıntılı zamanlarımız oldu. Kazı ve çalışmalardan dolayı su kesintileri yaşandı, yollar tahrip oldu. Halen bazı bölgelerin suları kesiliyor, yolları bozuk. Bunların farkındayız. İnşallah badireli geçirdiğimiz sürecin sonunda bu işin güzelliğini birlikte yaşayacağız. Yeni içme suyu hattının bağlantısını henüz yapmadık. Bütün çalışmaların sonunda bu bağlantıyı da yaparak hem sağlıklı hatlardan su temini yapılmış olacak hem de kayıp kaçaklar tamamen ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla kısa bir sürede Kale ve Muratpaşa mahallelerimizdeki çalışmaları da tamamlayarak yıllardır şehrimizin kanayan yarası konumundaki altyapı defterini kapatmayı umuyoruz” dedi.

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