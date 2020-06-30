Köylülerin kullandığı patika yol genişletildi Muş’ta vatandaşın ulaşımının rahat sağlanması için imkanlar seferber edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylülerin kullandığı patika yol genişletildi Muş’ta vatandaşın ulaşımının rahat sağlanması için imkanlar seferber edildi

İHA

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların patika olarak kullandığı İnardı köy yolunun genişliğini 15 metreye çıkardı.

Köylülerin kullandığı patika yol genişletildi Muş’ta vatandaşın ulaşımının rahat sağlanması için imkanlar seferber edildi

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların patika olarak kullandığı İnardı köy yolunun genişliğini 15 metreye çıkardı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kırsaldaki köy yollarında yoğun bir mesai harcayarak dağ taş demeden yol yapıyor. Kırsal kesimde güvenli bir ulaşım ağı yapmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, kent merkezinden 74 kilometre uzaklıktaki İnardı köyünde 3 yıldan beri yol yapım ve genişletme çalışmasına aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşı her konuda olduğu gibi yol konusunda da hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi. Mevcut İnardı grup köy yolunun dar olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Genel Sekreter Yentür, “Standardı yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için gerekli altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İnardı köyümüz coğrafi açıdan çok zor bir bölgemizdir. Tamamen dağlık ve kayalık alan olması nedeniyle ekiplerimiz zor koşullarda çalışıyor. Köyümüze bağlı 9 mezra bulunmakta. Vatandaşımız özellikle mezralara ulaşımlarını zaman zaman hayvanlarla sağlamaya çalışıyordu. Ekiplerimiz, 3 yıldan beri İnardı köyü bölgesinde dağı, taşı delerek dar yolda altyapı ve genişletme çalışmalarını bitirmek üzere. Kısa sürede 12 kilometrelik bölümde sathi kaplama asfalt çalışmasına başlayacağız. Asfalta hazır hale getirerek ilk defa köyümüz asfalta kavuşacaktır. Çünkü Muş’un en uzak köyü olan İnardı, ulaşım konusunda sıkıntılıdır” dedi.
Kış mevsiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle İnardı ve bağlı mezralarda yaşam olmadığından dolayı köy yolunun yaklaşık 5 ay süre ile kapalı kaldığını ifade eden Yentür, “Yaz mevsiminde ise vatandaşlar köylerine dönerek tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Bu açıdan 3 yıldan beri bölgede yapılan çalışmalarda dar olan yolu standartlara uygun olarak genişliğini 15 metreye yükseltiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Asya: “Artık uzun yıllar altyapı, bu şehrin gündemini işgal etmeyecek”
YEREL HABERLER Başkan Asya: “Artık uzun yıllar altyapı, bu şehrin ...
72 yaşındaki Saliha Nine devlet desteğiyle kiraz bahçesi kurdu
YEREL HABERLER 72 yaşındaki Saliha Nine devlet desteğiyle kiraz ...
YKS’ye yetişmeye çalışan öğrenciler kaza geçirdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER YKS’ye yetişmeye çalışan öğrenciler kaza geçirdi: 3 ...
TÜM YAYGIN-DER’den öğrenci adaylarına moral desteği
YEREL HABERLER TÜM YAYGIN-DER’den öğrenci adaylarına moral desteği
Muş Tanıtım Platformu’ndan Başkan Asya’ya ziyaret
YEREL HABERLER Muş Tanıtım Platformu’ndan Başkan Asya’ya ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X