Muş'ta ev iş yerleri sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta etkili olan sağanak dereleri taşırdı. Ev ve iş yerleri ile çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı.<br>Muş'ta yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu sonrası dereleri taştı. Hasköy ilçesinde etkili yağış nedeniyle dere yatağı taştı, bir iş yeri ve 2 evi su bastı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inlemelerde bulunurken, sel sonucu hasar oluştu. Mobilya mağazası sular altında kalan Vahdettin Korkmaz, yaklaşık 700800 bin TL zararı olduğunu söyledi. Mağdur durumda olduklarını belirten Korkmaz, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini ifade etti.<br>Karaağaçlı Beldesinde de bir kaz çiftliği ile çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı. 100 dönüm arazisi selden ötürü zarar gören Nesip Karaca ise perişan ve mağdur durumda olduğunu belirterek, devletten destek istedi.DHA-Genel Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL<br>2020-07-01 18:25:56<br>

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