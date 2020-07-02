Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan dolu yağışı 15 köyde ekili arazilere zarar verirken, bir köyde ise yaklaşık 50 büyükbaş hayvan telef oldu.

Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu ekili alanlara zarar verdi. Olay yerinde inlemelerde bulunan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçinin tek gelir kaynağının hasar gören ekili araziler olduğu söyleyerek, "Yaklaşık 15 köyümüz bu doğal afetten zarar gördü. İlçe Kaymakamız Emre Yalçın’ın talimatıyla hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Kaymakamlığımız tarafından görevlendirilecek hasar tespit komisyonuyla dolu yağışından etkilenen çiftçilerimizin mağduriyetleri yasal çerçeveler doğrultusunda giderilmeye çalışılacak. İnşallah mağduriyetler giderilecek. Dolu yağışından dolayı sadece sap kalmış tarlalarda. Gerek kaymakamlık yetkilileri gerekse oda başkanlığımız hep birlikte bu afet olayına el atıp, çiftçimize yardımcı olmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Burada zarar gören çiftçilerimizden kimi borçlanıp emeğini bu tarlalara yatırdı, kimi tarlaları kiraladı. Tek temennimiz yaşanan afet olayından dolayı çiftçilerimize yardım gelmesidir" dedi.

Bostankaya köyünde yaşayan vatandaşlar ise arazilerin zarar gördüğünü belirterek, “Çok büyük bir afet yaşadık. Bostankaya köyümüzde yaklaşık 50 büyükbaş hayvan sel felaketinden dolayı telef oldu. Ziraat Odası Başkanımız, özel idare, Kızılay ve AFAD ekipleri olay yerine geldiler. Bizlerle yakından ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah böyle bir felaket daha yaşamayız” dedi.

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