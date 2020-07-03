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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Muş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Muş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen toplantıların ardından ilk olağan meclis yapıldı. Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Asya, “Temmuz ayı meclis toplantısına hoş geldiniz. Rabbim bu meclisimizde şehrimiz ve halkımız için alacağımız kararları özelde ilimize genelde ülkemizin hayrına vesile etmesini temenni ediyorum. Tabi dünyanın bir noktada durakladığı artık bütün ekonomik kanalların, işleyişlerin ve üretimin durduğu bir anda takdir edersizin ki bizler de kendimizi rölantiye almak zorunda kaldık. Biz tamamen duraksamadık. Çünkü belediye olarak durma imkânımız yok, olmamalı da. Çünkü temizlik mutat bir şekilde yapılmalı ve bu anlamda en hassas süreçte temizlikte can siperane çalışan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklardan gelen genelgeleri yerelde uygulamak üzere gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Asya, “Rutin çalışmalarımızın yanı sıra pandemi sürecinde kurduğumuz sosyal vefa destek grubunda görevli personellerimiz ihtiyaç sahiplerimizi incitmeden rencide etmeden ve nezaketlerini elden bırakmadan canla başla çalıştılar. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Hamdolsun bizler de şehrimizde gerekli tedbirleri alarak vakaların Türkiye ortalamasının altında olması için çaba sarf ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen hafta başında Cumhurbaşkanımız başkanlığında il başkanları toplantısına gittiğimizde de birçok bakanımızla rölantiye aldığımız çalışmaları hızlandırmak için görüşmelerde bulunduk. Bu süreçte kent meydanı ihalemizi yaptık, komisyon sona doğru geldi inşallah kısa bir sürede bu şehirde bizler için çok önemli bir proje olan kent meydanımıza ilk kazmayı vurma sevincini birlikte yaşayacağız. Millet bahçesi başladı, inşallah o da kısa bir sürede bitip şehrimize ayrı bir katkı sunacaktır. Alt yapı çalışmalarımız hızlandırdık. İller Bankası ile görüşülüp altyapının bu sene içerisinde teslim edilmesi üzerinde istişarede bulunduk. İçme suyu hasretimizdir, hayalimizdir inşallah alt yapıyla beraber bu sorunu da gündemimizden çıkarmış olacağız. Şehrin iki yanında çalışmalarımız devam ediyor. Çar Çayı bizlerin ve sizlerin ortak hasretidir. Islahını, alt yapısı ve peyzajını alt taraftan başlayarak yukarı doğru geliyoruz. Derenin iki kenarında yol açma çalışmalarımız son hız devam ediyor. Diğer tarafta karni deresindeki yol çalışmalarımızı da başlattık ve inşallah kısa bir sürede Diyarbakır yolu ve Bitlis yolu üzerinden şehri bir ring alanı haline getirebilecek şekilde çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam etmektedir. Pandemi dönemindeki rölantiye almış olduğumuz çalışmalarımızı mesai arkadaşlarımızla birlikte kazasını eda etmek üzere daha fazla çalışacağız. İstasyon Caddesi’nde peyzaj, ağaçlandırmalar yaparak bu şehre güzellikler katmak adına çalışıyoruz. Bayraklı Tepe ve Soğucak bölgesindeki imar çalışmalarımız son aşamaya geldi. İki ay içerinde çarpık yapılaşmanın önüne geçmek adına çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Dolayısıyla bu şehirde yapmamız gerekenler noktasında hiçbir şekilde ayrım ve ayrımcılığa gidilmeden sizlerle birlikte ortak akıl birlikte yönetim anlayışıyla bu şehirde bu şehrin insanlarına hayırlı hizmetler yapmayı Cenabı Allah’tan niyaz eder tekrardan meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Asya’nın konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile sona erdi.

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