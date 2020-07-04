Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı 800 kiloluk kurbanlık boğa satışa hazır

Muş’ta hayvancılıkla geçimini sağlayan besici Şeref Seven, Kurban Bayramı için yaklaşık 12 ay özel olarak besiye aldığı 800 kilogram ağırlığına yaklaşan ‘Tono’ adlı Simental ırkı boğayı kısa sürede satışa sunacak.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık hayvanların bakımları da özenle yapılmaya başlandı. Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde henüz bir yaşındayken aldığı ‘Tono’ isimli boğayı satışa hazırlayan besici Şeref Seven, 20 bin TL civarında bir rakama satmayı düşündüğünü ifade etti. Tono’yu bir yaşında kurbanlık için aldığını anlatan Şeref Seven, “Bu hayvanlarımız büyüdüğü zaman kurbanlık ya da kesime gönderiyoruz. Yaklaşık olarak 1012 ay besi yaptığımız bu hayvanımızı İstanbul ve diğer illere kurbanlık olarak gönderiyoruz. Boğam yaklaşık olarak 800 kilogram geliyor. Günde 7 kilogram arpa, 3 kilogram yem, 56 kilogram da saman veriyoruz. Tono’nun Muş’taki fiyatı yaklaşık 1516 bin liradır. İstanbul gibi büyük şehirlerde olunca 20 bin lirayı geçer ama burada et fiyatına satıyoruz. Tono’ya çok önem veriyorum ve bir bebek gibi besliyorum. Onu çok özleyeceğim” dedi.

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