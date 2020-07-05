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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asya: “Hiçbir şey insan sağlığından önemli değil”

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, altyapı çalışmalarını inceleyerek, "Altyapı çalışmaları 'risktir' dediler. Ancak hiç bir risk insan sağlığı kadar önemli değildir. Yıllarca Çar Çayı'na dökülen Hacı Şeref Camii ve civarındaki hatlar yeni şebekeye bağlandı. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Asya: “Hiçbir şey insan sağlığından önemli değil”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, altyapı çalışmalarını inceleyerek, “Altyapı çalışmaları ‘risktir’ dediler. Ancak hiç bir risk insan sağlığı kadar önemli değildir. Yıllarca Çar Çayı’na dökülen Hacı Şeref Camii ve civarındaki hatlar yeni şebekeye bağlandı. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Belediye Başkanı Feyat Asya, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da mesaisini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde kent genelinde yürütülen belediye çalışmalarını inceleyen Asya, çalışanlara kolaylıklar dileyerek yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak Hacı Şeref Camii altından Çar Çayı boyunca devam eden içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını denetleyen Asya, bu sırada karşılaştığı mahalle sakinleriyle de ayaküstü sohbet etti. Söz konusu bölgedeki meskenlerin altyapı hattının olmadığına dikkat çeken Başkan Asya, “Altyapı çalışmaları ‘risktir’ dediler. Ancak hiçbir risk insan sağlığı kadar önemli değildir. Yıllarca Çar Çayı’na dökülen Hacı Şeref Camii ve civarındaki hatlar yeni şebekeye bağlandı. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Üstyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz”
Yapılan hizmetlerden dolayı vatandaşların teşekkür ettiği Asya, “Bu tür hizmetleri halkımıza lütuf olarak sunmadık, sunmayacağız. İhtiyaç duyulan ve eksikliğini yaşadığımız bu tür çalışmaları yapmak boynumuzun borcudur. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Altyapı gerçekten sıkıntılı bir projeydi ve iyi yönetilmesi gereken bir süreçti. Şükürler olsun sonuna yaklaşıyoruz. Şehrin büyük bir kısmının hatlarını yeniledik. Bu yıl devam eden çalışmaları tamamlayarak üstyapıya ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu
Daha sonra eski stadyumun yerine yapılan Millet Bahçesi ve Kıraathanesi Projesinin uygulandığı bölgeye geçen Asya, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat alanında inceleme yapan Asya, projenin tamamlanması ile Muş’un nefes alacağı alternatif bir mekânın daha oluşacağının altını çizdi. 320 gün içerisinde yapılması planlanan Millet Bahçesi ve Kıraathanesi, tamamlandıktan sonra Muş Belediyesinin bünyesinde vatandaşların hizmetine açılacak.

Başkan Asya, yoğun mesaisine rağmen yaptığı ziyaretlerle gönüllere dokunuyor
Gün boyu çalışma alanlarını gezen Başkan Asya, daha sonra çeşitli ziyaretlerde de bulundu. İlk olarak Muratpaşa Mahallesi Kantere mevkiinde yol güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarını ziyaret eden Başkan Asya, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Polislerin çay davetine icabet eden Başkan Asya, kendileri ile bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Başkan Asya, hafta sonu mesaisini Hacı Kazım Aykut isimli vatandaşı ziyaret edip hasbihal ederek sonlandırdı. Başkan Asya ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin huzuru için gece gündüz fedakarca görev yapan Üçevleryolu Polis Uygulama Noktasını ziyaret ederek görevli arkadaşlarımız ile hasbihal ettik. Yaşayan tarih olarak bilinen Hacı Kazım Aykut Amcayı ziyaret ederek ilimiz ve bölgemizin yakın tarihi hakkında bilgisinden istifade ettik ve duasını aldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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