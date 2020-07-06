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Muş’un tarih ve kültürü gravüre yansıtıldı MŞÜ ‘Gravür Çalıştayı’na hazırlanıyor

İHA

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından uygulanan gravür sanatı çalışmasıyla kentin tarih ve kültürü gravür kağıdına basılarak tanıtılacak.

Muş’un tarih ve kültürü gravüre yansıtıldı MŞÜ ‘Gravür Çalıştayı’na hazırlanıyor

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından uygulanan gravür sanatı çalışmasıyla kentin tarih ve kültürü gravür kağıdına basılarak tanıtılacak.
Muş’un tarih ve kültürel mirasları MŞÜ’nün gravür sanatı çalışmalarıyla görücüye çıkarılacak. MŞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Programında görevli öğretim görevlilerinin konu aldığı kentin tarihi eserleri, usta ellerde şekil buluyor. Meşakkatli aşamalardan geçen plakalar, detaylı çizim ve asitleme işleminin ardından gravür kağıdına basılarak tanıtılacak. Temel gayelerinin Muş’ta gravür sanatının hem tanınması hem de toplum tarafından izlenmesi olduğunu anlatan MŞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öznüler, Muş’taki tarihi eserleri konu edindiklerini söyledi. Üniversiteye davet edilen gravür sanatçılarıyla birlikte çalışma yürüttüklerini belirten Öznüler, “Burada ilerleyen süreçte düşündüğümüz bir gravür çalıştayı olacak. Bu çalışmada Muş’ta gözle görülen tarihi eserler ya da zamanla tahrip edilmiş eserler yer alıyor. Buraya Türkiye’den yaklaşık 25 kadar gravür sanatçısı davet edeceğiz. Bu çalışmayı da çalıştay öncesi bir ön çalışma olarak düzenledik. Aynı zamanda yapacağımız eserleri de Muş’a kazandırmayı planlıyoruz. Şu anda Muş’ta en çok bilinen 7 eseri baz aldık. İçlerinde Ulu Camii, Murat Köprüsü, yıkılan Çengilli Kilisesi de var. Buradaki gayemiz tamamen gravür sanatının doğudaki eksiklikleri biraz olsun giderebilmek, halkla bir araya getirebilmek ve tanıtabilmektir. Umarım bu konuda da başarılı olabiliriz” dedi.

“Muş’ta gravürü ilk defa yapıyoruz”
MŞÜ sayesinde gravürün ilk defa kentte yapıldığını aktaran Öznüler, “Gravür çalışmasında bir eser birçok aşamadan geçiyor. Gravürün en güzel özelliklerinden birisi de bir plakaya sahip oluşumuz. O plakadan birçok kopya eser elde edebiliyoruz. Bir nevi matbaa tekniğidir. Bizden katkılarını hiç esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat olmak üzere üniversite yönetimimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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