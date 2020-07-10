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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti Alparslan-2 Barajında inşaat çalışmaları devam ediyor

İHA

Muş'taki Alparslan2 Barajı ve hidroelektrik santrali havzasında bulunan 3 köy ve 1 mezrada yaşayan köy sakinleri, evlerinin baraj göleti altında kalmasıyla birlikte kendileri için yapılan yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti Alparslan-2 Barajında inşaat çalışmaları devam ediyor

Muş'taki Alparslan2 Barajı ve hidroelektrik santrali havzasında bulunan 3 köy ve 1 mezrada yaşayan köy sakinleri, evlerinin baraj göleti altında kalmasıyla birlikte kendileri için yapılan yeni evlerine yerleşmeye başladı.
Muş'ta yapımına devam edilen ve su tutmaya başlayan Alparslan2 ve HES'teki çalışmalar devam ediyor. Alparslan2 Barajı bölgesinde yer alan Tepeköy, Bağiçi ve Kayalıdere köyleri ile Göçmenler mezrasında bulunan evlerin tamamı su altında kaldı. Köy sakinleri, kendileri için yapılan modern evlere yerleşerek baraj manzaralı havanın tadını çıkarmaya başladı.
Tepeköy Muhtarı Rahmetullah Balkaya, Alparslan2 Barajının su tutmasıyla 60 hanelik 450 nüfuslu köylerinin sular altında kaldığını ve yapımı tamamlanan yeni evlere taşındıklarını söyledi. Yeni yerleşim alanlarına 12 derslikli okul, taziye evi ve cami yapıldığını ifade eden Balkaya, “Alparslan2 Barajından dolayı köyümüz buraya taşındı. Şu anda 60 ev yapıldı. Okulumuz, camimiz ve taziye evimiz var. Evlerimiz güzel, modern ve sağlam. Plan projelere uygun evler yapıldı. Geçen yıl depremler ve artçılar oldu ama hiçbir kayma, çatlama falan olmadı. Şimdiki evlerimiz daha güzel. Şu anda yollarımız yapılıyor, parkeler döşeniyor. Köyün içinde çalışmalar devam ediyor” dedi.
Eski köylerinin su altında kaldığını kaydeden köy sakinlerinden Güllü Akpolar ise “Barajdan dolayı bize yeni evi yapmamız için ödenek sağlandı. Kendi zevkimize göre evimizi yaptık ve döşedik. Şu anda yerimiz güzel, bir kusur yok. Yayladan bir farkı yok. Rüzgar ve havası çok güzel. Eski köyümüzde ilkokul tek vardı ama şu anda ortaokul da yapılıyor. İnşaat çalışmaları sürüyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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