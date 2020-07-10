Bakan Karaismailoğlu: “Burada devam eden işlerimizin bir an önce bitirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: “Burada devam eden işlerimizin bir an önce bitirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız”

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devam eden işlerin bir an önce bitirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu: “Burada devam eden işlerimizin bir an önce bitirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devam eden işlerin bir an önce bitirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret ederek burada şeref defterini imzaladı. Daha sonra Muş Valisi İlker Gündüzöz'den çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, Anadolu'nun kapısı Alparslan'ın memleketi Muş'ta olduklarını belirterek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Muş'ta çok değerli yatırımlarımız var. Valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimizle bir koordinasyon içerisinde Muş'ta yapılan yatırımların değerlendirmesini yapacağız. Burada devam eden işlerimizin bir an önce bitirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hizmetlere vesile olmak için buradayız. Muş'tan sonra Bitlis'e geçeceğiz. Yarın akşama doğru da Botan Çayı Beyendik Köprüsü'nün açılışını yapıp bugünkü ve yarınki programımızı tamamlayacağız. Botan Çayı Beğendik Köprüsü gibi Muş'ta ve Bitlis'te çok değerli yatırımlarımız var. Ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirmenin çabası içerisindeyiz. Hep birlikte heyet olarak biraz sonra bazı şantiyelerimizi ziyarette bulunup işleri ve gidişatları hakkında gerekli bilgileri alıp talimatlarımızı vereceğiz. Vatandaşımıza bu hizmetleri bir an önce sunulması için gerekenleri yapacağız. İnşallah ziyaret ve gezimiz sırasında gerekli bilgilendirmeleri yapacağız” dedi.
Valilik ziyaretin ardından Muş Belediyesine geçen Karaismailoğlu, burada Belediye Başkanı Feyat Asya ile bir süre görüştü. Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile Rabia Güresmer ve Ercan Kaya çiftine nikah şahitliği de yaptı. Çifte mutluluklar dileyen Karaismailoğlu, evlilik cüzdanını geline verdikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti Alparslan-2 Barajında inşaat çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni ...
Muş'tan 25 ülkeye spor giyim ihracatı 25 ülkeye yapılan ihracattan kent ekonomisine 30 milyon lira katkı
YEREL HABERLER Muş'tan 25 ülkeye spor giyim ihracatı 25 ülkeye ...
Malazgirt Savaşı’nın nerede yapıldığı araştırılacak
YEREL HABERLER Malazgirt Savaşı’nın nerede yapıldığı araştırılacak
MŞÜ Rektörü Polat’ın kızının mutlu günü
YEREL HABERLER MŞÜ Rektörü Polat’ın kızının mutlu günü
68 yaşındaki Behçet Dede, ürettiği organik dut reçeli siparişlerini yetiştiremiyor
YEREL HABERLER 68 yaşındaki Behçet Dede, ürettiği organik dut reçeli ...
Çocukları ve torunlarıyla birlikte reçel üretiyor
YEREL HABERLER Çocukları ve torunlarıyla birlikte reçel üretiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X