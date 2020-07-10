Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahıstan 5’i tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda; 10 kök hint keneviri, 1,22 gram toz esrar, 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği belirtildi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen 5 şahıstan 3’ünün ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklandığı, 2’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, “Bir başka operasyonda da içerisinde 4 şahsın bulunduğu 2 araçta yapılan aramada; 2 parça halinde 1055 gram metamfetaminin ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 2’si ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklandığı, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.