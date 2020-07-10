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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Muş’ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “Bugün benim egemenlik haklarıma hiç kimse karışamaz ve benim adıma hiç kimse karar veremez diyen, kendi kararlarını kendi alan Türkiye var” “Bugün dünyada gücünü kanıtlamış, öyle eskiden olduğu gibi ‘gel bir fikrini sorayım, çağırırsam gel, çağırmazsam gelme’ diyen bir Türkiye yok”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ayasofya Müzesinin camiye dönüşmesiyle ilgili olarak, "Bugün benim egemenlik haklarıma hiç kimse karışamaz ve benim adıma hiç kimse karar veremez diyen, kendi kararlarını kendi alan Türkiye var" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Muş’ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “Bugün benim egemenlik haklarıma hiç kimse karışamaz ve benim adıma hiç kimse karar veremez diyen, kendi kararlarını kendi alan Türkiye var” “Bugün dünyada gücünü kanıtlamış, öyle eskiden olduğu gibi ‘gel bir fikrini sorayım, çağırırsam gel, çağırmazsam gelme’ diyen bir Türkiye yok”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ayasofya Müzesinin camiye dönüşmesiyle ilgili olarak, “Bugün benim egemenlik haklarıma hiç kimse karışamaz ve benim adıma hiç kimse karar veremez diyen, kendi kararlarını kendi alan Türkiye var” dedi.
Bir dizi temas, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş’a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret etti. Bir süre valilik makamında Vali İlker Gündüzöz’den bilgi alan Karaaslan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer tarafından karşılanan Karaaslan, burada partililere yaptığı konuşmasında, “Bu topraklar Anadolu’nun o müthiş medeniyetimizin zenginliklerinin hepsini barındıran, tarihten bu yana yaşamış bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve hakikaten bizler içinde, dünya içinde çok büyük öneme sahip topraklar” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muşlulara selamını ileten Karaaslan, “Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Ayasofya, Danıştay’ın aldığı kararla 1934 yılındaki bakanlar kurulu kararının iptaliyle ilgili bir karar aldı ve dolayısıyla Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camisine dönüştü. Bugün dünyada gücünü kanıtlamış, öyle eskiden olduğu gibi ‘gel bir fikrini sorayım, çağırırsam gel, çağırmazsam gelme’ diyen bir Türkiye yok. Bugün masada oturan, bugün dünya meselelerinde çok önemli söz sahibi olan, bugün benim egemenlik haklarıma hiç kimse karışamaz ve benim adıma hiç kimse karar veremez diyen, kendi kararlarını kendi alan Türkiye var” ifadelerini kullandı.

“Dağlar, ovalar, yaylalar terör örgütlerine maalesef yuva olmuştu”
Terörle mücadelede çok güçlü adımların atıldığını anlatan Karaaslan, “Hayvancılığa açılan, insanlar için pikniğe açılan, o coşkuyla birlikte insanlarımızın gitmekten zevk aldığı dağlar, ovalar, yaylalar terör örgütlerine maalesef yuva olmuştu. Dolayısıyla bugün terörden eğitime, adaletten sağlığa kadar her alanda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti kadroları olarak çok tarihi bir dönemde bu çatının altında siyaset yapıyoruz” diye konuştu.
Korona virüs pandemisine de değinen Karaaslan, diğer ülkelerin yaşlılarını, hastalarını gözden çıkardığını vurgulayarak, “Amerika Birleşik Devletlerine bu ülkeden uçak dolusu yardım gidiyorsa bugün artık Türkiye dünya lideri bir ülkedir. Almanya’daki 10 gencin ‘biz dönmek istiyoruz’ dediğinde uçak gönderebilen bir ülkeysek biz, Fransa’da ölüme terk edilen kanser hastası vatandaşımız için duyduğumuz anda özel jet gönderip onu aldırabiliyorsak büyük bir ülkeyiz demektir” şeklinde konuştu.
Daha sonra AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da birer konuşma yaptı.
Parti ziyaretinin ardından Muş Belediye Başkanlığına geçen Karaaslan ve beraberindekiler, Başkan Feyat Asya’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmaları anlatan Başkan Asya, devam eden çalışma ve projeler için destek talebinde bulundu.
Buradan Afrin Şehidi Fırat Karaca’nın Yeşilyurt Mahallesindeki baba ocağını ziyaret eden Karaaslan ve Alparslan, aileyle bir süre sohbet ettikten sonra onlara Kur’anı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederek evden ayrıldı.
Daha sonra yapımı devam eden Millet Bahçesi ve Murat Nehri Çevresi Tematik Rekreasyon Alanı ve Peyzaj projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceleyen Karaaslan ve Alparslan, kentten ayrılmak için Muş Sultan Alparslan Havalimanına hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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