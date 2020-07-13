2 yılda 20 kişinin yerine ehliyet sınavına girmiş



Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)-MUŞ'ta, ehliyet almak isteyen 20 kişinin yerine yazılı ve direksiyon sınavına giren kişi yakalandı. Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, adı açıklanmayan 1 kişinin motorlu taşıt ehliyeti almak isteyen sürücü adaylarının yerine yazılı ve direksiyon sınavlarına girdiğini belirledi. Yapılan tespitlerin ardından da 10 Temmuz günü, Muş merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sınava giren şüpheli ve yerine sınava girdiği 20 kişi yakalandı.

Şüphelinin, son 2 yılda, sınava girmek için 16 ilden Muş'a gelen 20 adayın yerine sınavlara girdiği belirlendi. Adliyeye çıkarılan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Muş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 150 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 97 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-07-13 16:30:16



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