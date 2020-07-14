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Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar Toz haline getirdikleri taş ve toprakla ürettikleri ekmek tandırlarını büyükşehirlere gönderiyorlar

İHA

Muş'un Hasköy ilçesinde dağdan getirdikleri özel taş ve toprağı harmanlayan vatandaşlar, ürettikleri ekmek pişirme tandırlarını büyükşehirlere gönderiyor.

Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar Toz haline getirdikleri taş ve toprakla ürettikleri ekmek tandırlarını büyükşehirlere gönderiyorlar

Muş’un Hasköy ilçesinde dağdan getirdikleri özel taş ve toprağı harmanlayan vatandaşlar, ürettikleri ekmek pişirme tandırlarını büyükşehirlere gönderiyor.
Hasköy’de geçimlerini ekmek tandırı üreterek sağlayan vatandaşlar, yaz mevsiminde kolları sıvayarak ailece çalışmaya başlıyor. Dağdan getirdikleri taş ve toprakları çeşitli aşamalardan geçiren Ramazan Kotan ve eşi, bir tandırı üç günlük emekle oluşturuyor. Buradan elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlayan Kotan ailesi, başka bir geçim kaynaklarının olmadığını ifade etti.
Yılda en az 5060 tandır ürettiklerini ifade eden Ramazan Kotan, ilkbahar mevsiminde başladıkları işi sonbahara kadar sürdürdüklerini söyledi. Eşiyle birlikte 15 yıldır tandır yaptıklarını anlatan Kotan, “Genelde tandırlarımızı sipariş üzeri yapıyoruz. Sürekli bu işi yapıyoruz. Taşı dağdan getirip değişik aşamalardan geçirerek toz haline getiriyoruz. Burada siyah toprakla harmanlayıp tandıra dönüştürüyoruz. Bir tandırı 3 gün içerisinde tamamlıyoruz. Tandırları genelde köylülere ve tandır ekmeği satan kişilere satıyoruz. Muş, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan bizi arayarak sipariş veriyorlar. Aldığımız siparişleri tamamlayarak tandırları kargoyla gönderiyoruz. Bir tandırı 650 liraya yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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