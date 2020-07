Başkan Asya’dan 15 Temmuz mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 4. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, darbecileri kınayarak şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Başkan Asya, 4 yıl önce ülkenin alçakça bir darbe girişimine maruz bırakıldığını belirterek, milletin çelik iradesi ile söz konusu teşebbüsün bertaraf edilerek bir destan yazıldığını söyledi. 15 Temmuz 2016’da yaşananlara dikkat çeken Başkan Asya, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve masum sivilleri de hedef alan kalkışmada, Fethullahçı Terör Örgütü mensubu üniforma giymiş hainler, kendilerine emanet edilen tankı, topu, uçağı, helikopter ve ağır silahları, yine sinesinden çıktıkları kendi milletine yöneltmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine vatansever halkımız, bu ihanet çetesine ‘dur’ demek için ülkemizin her yerinde olduğu gibi Muş’umuzda da sokaklara, caddelere, meydanlara akarak, ecdadının düşman işgaline karşı koyduğu hürriyet aşkı ve mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir” dedi.

15 Temmuz ruhunun hep yaşatılması gerektiğini belirten Başkan Asya, “15 Temmuz akşamı toplumun her kesimi sokaklara çıkarak tepkisini dile getirdi. Kendi yerelimizde buna bizzat şahitlik ettik. O gün meydanları boş bırakmayanlar, ırklarını, renklerini, siyasi düşüncelerini bir kenara bırakarak vatan için, bağımsızlık için canını feda etmeye hazırdılar. O günkü birlik ve beraberliğimizi her zaman sürdürmek zorundayız. 15 Temmuz’da yaşadıklarımızı bizden sonra gelenlere aktaralım ki hayatlarını şekillendirirken bunu göz önünde bulundursunlar. Bu onurlu milletin devleti için neler yapabileceklerini öğrensinler. Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuz’lar yaşatmasın ve bu ülkenin ekmeğini yiyerek ihanet eden hainlere bir daha fırsat vermesin. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

