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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto'da ücretsiz maske ve sabun dağıtımı

İHA

Muş'un Varto Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske ve sabun dağıtıldı.

Varto'da ücretsiz maske ve sabun dağıtımı

Muş’un Varto Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske ve sabun dağıtıldı.
Varto ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri, ilçedeki ev ve iş yerlerini tek tek ziyaret edip, içerisinde 5 adet maske ve 6 adet sabunun olduğu paketleri bin aileye dağıttı.
Vatandaşları evlerinden çıkmaları halinde maske takmaları ve temizlik konusunda hassas olmaları için uyaran Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, “Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediyesince hazırlamış olduğumuz paketteki sabunu ve maskeleri dağıtmak üzere ev ev gezerek hiçbir fark konulmaksızın tüm hanelere dağıtıyoruz. Korona virüs nedeniyle hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Varto Belediyesi olarak hijyen malzemeleri dağıtıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve çalışanlarımız, vatandaşlarımızın sokağa çıkmasına gerek kalmadan evlerinden ziyaret ederek sabunlarını ve maskelerini teslim ediyor” diye konuştu.
Maske ve sabunları teslim alan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdiler.

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