MŞÜ’de 15 Temmuz anısına doğa yürüyüşü

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Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında MŞÜ akademik ve idari personelinin katılımıyla kampus alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri adına gerçekleştirilen “15 Temmuz Doğa Yürüyüşü” programına Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve eşi Nilüfer Polat da katıldı. İdari hizmet binası önünden başlayan yürüyüş yapılan ikram ile sona erdi.

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