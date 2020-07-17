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Muş’ta yılın ilk arpa ve buğday hasadına başlandı Muş’ta 1 milyon 300 bin dönüm alanda ekimi yapılan arpa ve buğday hasadına başlandı

İHA

Muş'ta çiftçiler tarafından 1 milyon 300 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa ve buğday hasadına başlandı.

Muş’ta yılın ilk arpa ve buğday hasadına başlandı Muş’ta 1 milyon 300 bin dönüm alanda ekimi yapılan arpa ve buğday hasadına başlandı

Muş’ta çiftçiler tarafından 1 milyon 300 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa ve buğday hasadına başlandı.
Diyarbakır’dan arpa ve buğday biçimi için Muş Ovası’na gelen biçerdöverler, yılın ilk hasadını yapıyor. Hasada başlayan biçerdöverler, 1 milyon 130 bin dönüm buğday ve 170 bin dönüm arpayı yaklaşık bir ay içerisinde biçmeyi hedefliyor.
Merkeze bağlı Aşağısızma köyünde 13 bin 500 dönüm alanda hasat yapan biçerdöver operatörü Emre Yeler, bu yıl Muş’ta ilk hasadı yaptıklarını söyledi. Hasat için Diyarbakır’dan geldiğini belirten Yeler, “Ekinlerimiz güzel. Şu anda Muş Ovası’na an itibariyle yanılmıyorsam 67 biçer gelmiş durumda. Zamanla geleceklerdir. Muş’un hasadı aşağı yukarı 1520 gün sürer. Arpa, buğday, nohut biçiyoruz. Güneydoğu ile Muş’u kıyaslarsak buranın verimi biraz daha düşük. Biz böyle görüyoruz. Hasadı römork hesabına göre yapıyoruz ve 250260 TL arasında değişiyor. Geçim kaynağımızı biçerdöverle sağlıyoruz. 56 yıldır bu işi yapıyorum. Yaklaşık 150 civarında biçerdöver Muş’a gelir diye tahmin ediyorum” dedi.
Çiftliklerinin 13 bin 500 dönüm alan olduğunu ifade eden ekin sahibi Cevat Karasu ise “Ağırlığımız arpa ve buğday. Bazı zamanlarda nohut ve ayçiçeği ekiyoruz. Bunları bıraktık. Bu sene çok şükür hasadımız fena değil. Bu sene dönümden 350400 kilogram arasında ürün bekliyoruz. Geçen yıla göre mahsulümüz çok daha iyi. Memnunuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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