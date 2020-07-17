Vali yardımcılarından Başkan Asya’ya veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ataması yapılan Muş Vali yardımcıları Alper Çifçi ve Kamuran Mustafa Ballı, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya veda ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcılarını makamında ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Muş Vali Yardımcılığı görevinden Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine atanan Alper Çifçi ile Karaman Vali Yardımcılığına atanan Kamuran Mustafa Ballı’ya yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş’taki görev sürelerinde yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Asya, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep ve Karaman vali yardımcılığına atanan vali yardımcılarımız Alper Çifçi ve Kamuran Mustafa Ballı’ya halkımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyorum. Burada hayata geçirdikleri başarılı hizmetleri gidecekleri yerlerde de yapacaklarına inanıyorum. Bundan sonraki meslek hayatlarında başarılarının daim olmasını diliyorum. Muş halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali yardımcıları Çifçi ve Ballı da, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler. Veda ziyareti, Başkan Asya’nın misafirlerine hediye takdimi ile sona erdi.

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