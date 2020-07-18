Muş'ta yaralı kuşlar tedavi altına alındı

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Muş'ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Leylek, 2 Orman Baykuş'u, 1 Yavru Puhu ve 1 İshak kuşu tedavi altına alındı.

Muş'ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Leylek, 2 Orman Baykuş'u, 1 Yavru Puhu ve 1 İshak kuşu, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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