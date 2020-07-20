Kaymakam Yalçın’dan kurban bağışı

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– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyasına destek veren Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, kurban bağışında bulundu. İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş’a vekaletle kurban bağışını yapan Kaymakam Yalçın, amaçlarının farkındalık oluşturarak vatandaşları kampanyaya teşvik etmek olduğunu dile getirdi.

Müftü Demirtaş vekaletle kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfının “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” kampanyasına destek olmaya davet etti.

Kurban bağışını teslim alan Müftü Emrah Demirtaş, Kaymakam Emre Yalçın’a yaptığı bağış nedeniyle teşekkür etti.

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