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Vali Gündüzöz, Milli Park'taki çalışmaları inceledi

İHA

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Gündüzöz, Milli Park'taki çalışmaları inceledi

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Gündüzöz'ü İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal karşılandı. Parkta incelemelerde bulunan Gündüzöz, çalışmalar hakkında Kaymakam Emre Yalçın ve firma yetkilisinden bilgi aldı.
Gündüzöz, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için yüklenici firma yetkilisine talimat verdi.
Vali Gündüzöz, daha sonra beraberindeki heyetle ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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