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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Belediyesinden yol yıkama mesaisi

İHA

– Muş'un Malazgirt Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokakları yıkama çalışmaları sürdürüyor.

Malazgirt Belediyesinden yol yıkama mesaisi

– Muş’un Malazgirt Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokakları yıkama çalışmaları sürdürüyor.
Birçok cadde ve sokakta yol yıkama çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmalarına araç ve yaya trafiğinin tenha olduğu gece saatlerinde devam etti. Malazgirt Belediyesi temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında çarşı merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve Yılankıran Caddesi’nde yıkama ve dezenfektasyon yapıldı. Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Malazgirt Belediye Park ve Bahçeler Müdür Vekili Kenan Aslan, “Belediye Başkanımız Cengiz Altın’ın talimatları doğrultusunda salgın nedeni ile hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasını istemiyoruz. Bu yönde de tedbir amaçlı çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Halkımızın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarımız devam ederken, cadde ve sokaklarımızı da tazyikli su ile düzenli olarak yıkıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen yol yıkama çalışmaları kapsamında gecenin ilerleyen saatlerinde tenha olan çarşı merkezimizde yıkama ve dezenfektasyon çalışması gerçekleştirdik. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan vatandaşlar, iş yerlerinin önünü ve çarşı merkezimizi temiz ve hijyen olarak bulsunlar. Hazırlamış olduğumuz program dahilinde yol yıkama ve dezenfektasyon çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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