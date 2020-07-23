Başkan Asya’dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya’dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Asya’dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Basında sansürün kaldırılışının 112’nci yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, basının toplumun gören gözü, işiten kulağı olduğunu söyledi. Basın çalışanlarının kamuoyunu bilgilendirme hakkına sahip olduğunu ve devletin çıkarlarını gözettiğini belirten Başkan Asya, basın mensuplarının halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı. Başkan Asya, “Basın, toplumun gören gözü ve işiten kulağıdır. Genelde ve yerelde yaşanan hadiseleri topluma yansıtan en önemli araçtır. Özellikle biz yerel yönetimler basına büyük önem veriyoruz. Bizi şehrimizdeki insanlarımıza anlatacak, yaptığımızı halka ulaştıracak yerel basındır. Sadece yapılan değil yapılmayanları da gündeme getirerek, bizlere yön göstermeleri de son derece önemlidir. Bu anlamda bilginin topluma ulaştırılmasında doğru, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışı ile toplumsal değerlere, kişisel hak ve özgürlüklere saygı anlayışı çerçevesinde görevlerini yürüten değerli basın kuruluşlarımız ve basın çalışanlarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Muş’umuz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Bu duygularla her şart ve koşulda cefakârca çalışan basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayınbiraderini cinsel saldırı iddiasıyla şikayet etti, kocası öldürdü
YEREL HABERLER Kayınbiraderini cinsel saldırı iddiasıyla şikayet ...
Genç kız, baba mesleğini TKDK desteğiyle hayata geçirdi
YEREL HABERLER Genç kız, baba mesleğini TKDK desteğiyle hayata ...
Malazgirt Belediyesinden yol yıkama mesaisi
YEREL HABERLER Malazgirt Belediyesinden yol yıkama mesaisi
Muş’tan çevre illere saman sevkiyatı
YEREL HABERLER Muş’tan çevre illere saman sevkiyatı
Vali Gündüzöz, Milli Park'taki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz, Milli Park'taki çalışmaları inceledi
(Özel) MŞÜ’den ilaç sanayisi ve tarıma katkı çalışması
YEREL HABERLER (Özel) MŞÜ’den ilaç sanayisi ve tarıma katkı ...
Gölette serinlemeye çalışan çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Gölette serinlemeye çalışan çocuk boğuldu
Serinlemek için girdiği yapay gölette boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği yapay gölette boğuldu
(Özel) Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi Muşlu kadınlar bunaltıcı sıcakta ekmek yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor 500 - 600 ekmek üreten kadınlar her gün 5 litre su tüketerek serinlemeye çalışıyor
YEREL HABERLER (Özel) Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi Muşlu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X