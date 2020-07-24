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Muş Valiliğinden, eşi tarafından öldürülen kadın hakkında açıklama Muş Valiliği: “Mağdure Türkçe bilmekte olup avukat huzurundaki yazılı beyanıyla Türkçe olarak ifadesini vermiştir”

İHA

Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde eşi tarafından vurularak öldürülen F.A.'nın Türkçe bildiğini ve avukatı huzurundaki yazılı beyanıyla Türkçe olarak ifade verdiğini duyurdu.

Muş Valiliğinden, eşi tarafından öldürülen kadın hakkında açıklama Muş Valiliği: “Mağdure Türkçe bilmekte olup avukat huzurundaki yazılı beyanıyla Türkçe olarak ifadesini vermiştir”

Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde eşi tarafından vurularak öldürülen F.A.’nın Türkçe bildiğini ve avukatı huzurundaki yazılı beyanıyla Türkçe olarak ifade verdiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 Temmuz günü öldürülen F.A. hakkında bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada, Türkçe bilmediği için kendisini ifade edemediği yönünde haberler çıktığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın açıklaması gereğinin hasıl olduğu belirtildi. Mağdure F.A.’nın Türkçe bildiği ve avukatı huzurundaki yazılı beyanıyla Türkçe olarak ifadesini verdiği kaydedilen açıklamada, “Avukat ya da kendisi Kürtçe tercüman talebinde bulunmamıştır. Malazgirt ilçesinde 12 Temmuz 2020 günü saat 23.00 sıralarında F.A, eşi K.A. ile birlikte Konakkuran İlçe Jandarma Karakoluna K.A.’nın kardeşi S.A. tarafından cinsel saldırıya uğradığını beyanla şikayette bulunmuştur. Maktul F.A., okuryazar olup Türkçe bilmektedir. Kürtçe tercüman talebi olmamıştır. F.A.’nın ifadesinin alınması esnasında Malazgirt Barosu avukatlarından İ.B. huzurunda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında hakları anlatılmış, ancak kendisinin bunları kullanmak istemediği, kendi evinde kalmak istediği, S.A.’dan şikayetçi ve davacı olduğunu beyan etmiştir. F.A. 13 Temmuz 2020 günü saat 01.45 sıralarında işlemlerin ardından eşiyle birlikte kendi isteğiyle jandarma biriminden ayrılmıştır” denildi.

“Cinsel saldırı şüphelisi S.A. 2 gün gözaltında tutuldu”
Cinsel saldırı şüphelisi S.A.’nın aynı gün gözaltına alındığı ve 2 gün gözaltında tutularak 14 Temmuz 2020 günü mevcutlu olarak Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına götürüldüğü belirtilen açıklamada, “Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli S.A. tutuklama talebiyle Malazgirt Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir. Hakimlik tarafından S.A. adli kontrol tedbir kararı ile 16.00 sıralarında serbest bırakılmıştır. Bu süreçte kolluk birimleri ve idare mevzuata uygun olarak süreci yürütmüştür. Yargısal sürecin ise idareden bağımsız bir şekilde yürütüldüğü izahtan varestedir. F.A, 14 Temmuz 2020 tarihinde saat 18.55 sıralarında Malazgirt Gölağıl köyünde eşi K.A. tarafından öldürülmüştür. K.A. suç aleti ile birlikte yakalanmış olup adli mercilere teslim edilmiş ve tutuklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Mağdurenin 6 çocuğu devlet korumasında”
Mağdurun 6 çocuğunun ise Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınarak yuvaya yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, “Adli dosyada çocukları korumaya yönelik olarak mahkemece gizlilik kararı alınmıştır. Mağdurenin Türkçe bilmediği için kendisinin beyanda bulunamadığı iddiası gerçek dışıdır. Kadına yönelik şiddet olaylarına karşı idaremizce mevzuat çerçevesinde süreç yürütülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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