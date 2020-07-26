MGC’nin “Medya İçin Demokrasi, Demokrasi İçin Medya” semineri tamamlandı

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile Gazeteciler Cemiyetinin işbirliğiyle yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Medya İçin Demokrasi, Demokrasi İçin Medya” projesi kapsamında gerçekleştirilen 2 günlük seminer tamamlandı.
Kentteki bir otelde düzenlenen ve 2 gün süren seminer, 3 ve 4’üncü oturumlarla devam etti. Programda gazetecilere; yerel basının sorunları, gazete tasarımı, yerelde kamuoyu oluşturma, alternatif medya ve yeni yaklaşımlar, internet haberciliği ve Mobil Journalism (MOJO) konuları hakkında uzmanlar tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi.
Seminer, soru cevap kısmının ardından Muş, Bitlis ve Erzurum’dan katılan gazetecilere sertifikaların takdim edilmesiyle sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.