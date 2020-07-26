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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MGC’nin “Medya İçin Demokrasi, Demokrasi İçin Medya” semineri tamamlandı

İHA

MGC’nin “Medya İçin Demokrasi, Demokrasi İçin Medya” semineri tamamlandı

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile Gazeteciler Cemiyetinin işbirliğiyle yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Medya İçin Demokrasi, Demokrasi İçin Medya” projesi kapsamında gerçekleştirilen 2 günlük seminer tamamlandı.
Kentteki bir otelde düzenlenen ve 2 gün süren seminer, 3 ve 4’üncü oturumlarla devam etti. Programda gazetecilere; yerel basının sorunları, gazete tasarımı, yerelde kamuoyu oluşturma, alternatif medya ve yeni yaklaşımlar, internet haberciliği ve Mobil Journalism (MOJO) konuları hakkında uzmanlar tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi.
Seminer, soru cevap kısmının ardından Muş, Bitlis ve Erzurum’dan katılan gazetecilere sertifikaların takdim edilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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