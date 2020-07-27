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Muş'ta biçercilerin zorlu yaşamı

DHA

Muş'ta biçercilerin zorlu yaşamı


Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)MUŞ Ovası'nda hububat hasadının başlamasıyla birlikte bölgeye gelen biçerciler, yaz sıcaklarında zorlu bir çalışma dönemi geçiriyor. 
Türkiye'nin en büyük ve bereketli ovalarından biri olan Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı. Üreticilerin ektiği hububatı biçmek için başta Diyarbakır olmak üzere biçerciler bölgeye akın etti. 20'den fazla biçerdöver ile 140 kişi Muş Ovası'nda yaklaşık 1 ay sürecek hasat dönemi için çalışmaya başladı. Doğu ve Güneydoğu illerinin hasadını yapan biçerciler, yaklaşık 3 ay boyunca traktör römorklarında yaşamaya çalışıyor.
Diyarbakır'dan Muş'a buğday hasadı için geldiğini belirten biçerdöver sahibi Ferhat Sevim, ovada 20 biçer döver ile 140 işçinin bulunduğunu söyledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hububat hasadına başladıklarını belirten Sevim, gece yarısına kadar çalıştıklarını anlattı. 3 ay boyunca evlerinden uzakta traktör römorklarında yattıklarını ifade eden Sevim, arkadaşlarıyla imece usulü çalıştıklarını vurguladı. Sevim, "Traktör römorkları bizim için konteyner ev görevi yapıyor. Bazen römorklarda misafir bile ağırlıyoruz. Toplu halde çay içerek hem sohbet ediyor hem de türkü söylüyoruz. Arkadaşlarla imece usulü yardımlaşarak çalışıyoruz. Zor bir yaşamımız var. Günlük yeme, içme, temizlik çamaşır yıkadıkça evimizin ve eşlerimizin bizler için ne kadar kıymetli olduklarını anlıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN
2020-07-27 09:28:53

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