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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'tan Türkiye'nin dört bir yanına lokum

DHA

Muş'tan Türkiye'nin dört bir yanına lokum


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta şeker pancarı, Gaziantep fıstığı ve Giresun fındığı ile katkısız bir şekilde hazırlanan lokumlar, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir noktasına gönderiliyor.
Muş'ta tamamen doğal bir şekilde üretilen lokumlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun talep görmeye başladı. Kentte 12 yıldır şeker pancarı, Gaziantep fıstığı ve Giresun fındığını çeşitli lezzetlerle birleştirip lokum üreten fabrikanın sahibi Metin Toktaş, ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun talep alan lokum fabrikası, tamamen doğal ve hijyenik ortamda üretim yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürekli denetim ve kontrollerin yapıldığı fabrika, yılda yaklaşık 6 milyon TL ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Pandemi sürecinden sonra yurt dışı ihracatına başlayacaklarını belirten işletme sahibi Metin Toktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla çok ciddi bir lokum talebinin olduğunu söyledi. Toktaş, "Muş´ta 12 yıldır lokum üretimi yapmaktayız. Lokumlarımızı, Muş Şeker Pancarı şekerinden üretmekteyiz. Üretilen lokumları Gaziantep'ten aldığımız fıstık, Giresun'dan aldığımız fındıkla harmanlayarak üretiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına satmaktayız. İhracat için her ne kadar girişimimiz olsa da pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte bunu askıya almak zorunda kaldık. Pandemi sürecinin bitimiyle yurt dışına ihracatımız başlayacaktır. Kurban Bayramı yoğunluğundan dolayı ciddi bir yoğunluk içindeyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-07-28 09:46:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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