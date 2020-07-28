Muş Belediyesinin korona virüsle mücadelesi devam ediyor Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: “Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım”

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, toplu yaşam ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam ediyor.

11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da başlatılan korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sıkı tedbirlerin alındığı günden normalleşme sürecinin uygulandığı günümüze kadar sorumluluk bilinci ile hareket eden Muş Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurların olmaması için tüm ekipleri ile canla başla hizmet ediyor.

Her gün programlı bir şekilde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri sık sık temizleyerek gerekli tedbirleri alıyor. Zaman zaman ücretsiz maske dağıtımı da yapan ekipler, vatandaşları hijyen ve sosyal mesafe konusunda da uyarılar da bulunuyor. Zabıta ekipleri de bir taraftan kurum sorumluluğundaki denetim programlarını uygularken diğer taraftan ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği halinde yürütülen çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak normalleşme sürecinde de korona virüsle mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, düzenli olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yapıyorlar. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerine daha fazla dikkat etmelerini rica ediyoruz. Alışverişlerde aşırı yoğunluk oluşturulmamasını bekliyoruz. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak herhangi bir sorunla karşılaşılmamasını umut ediyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz. Dileğimiz ve temennimiz bu salgının tamamen ortadan kalkarak hayatın normalleşmesidir. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

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