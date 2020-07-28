Gölete düşen kuzunun imdadına AFAD ekipleri yetişti

Muş’un Varto ilçesinde gölete düşerek mahsur kalan kuzuyu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Varto’da yaşayan İzzettin Doğan, gölete düşen kuzusu için AFAD ekiplerinden destek istedi. Bölgeye gelen ekip, botla gölete açılarak mahsur kalan kuzuyu kurtardı. Kuzunun çıkarılmasına sevinen Doğan, ekiplere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.