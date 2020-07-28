Muş'ta bin 189 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bin 189 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz günü kaçakçılık operasyonu düzenledi. Polis ekipleri, şehir merkezinde şüpheli gördükleri bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, 768 güneş gözlüğü, 383 kol saati, 28 radyo, 10 silah üstü lazer olmak üzere toplam bin 189 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-07-28 20:29:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.