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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya’dan, kurbanlık uyarısı

İHA

– Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları kurban kesimi konusunda ve korona virüs salgınına karşı uyardı.

Başkan Asya’dan, kurbanlık uyarısı

– Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları kurban kesimi konusunda ve korona virüs salgınına karşı uyardı.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyaran Belediye Başkanı Feyat Asya, kurban kesecek vatandaşların kurbanlarını mezbahada kesmeleri gerektiğini söyleyerek, bu konuda duyarlı davranmaya davet etti. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için kurbanlıkların mezbahada kesilmesi yönünde uyarılarda bulunan Başkan Asya, cadde ve sokaklarda hayvan kesimi yapanlara yönelik gerekli yasal işlemi uygulayacaklarını söyledi. Başkan Asya, ayrıca korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

“Bayram süresince açık olan mezbaha vatandaşlara hizmet verecektir”
Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Başkan Asya, “İlimizde Kurban Bayramı nedeniyle her köşede kurban kesilmesi ve çevre kirliliğinin oluşmasının engellenmesi için bir takım önlemler aldık. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Mülkiyeti belediyemize ait olan ancak işletmeciliğini özel bir firmanın yaptığı mezbahada kurban kesimleri ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Bayram süresince açık olacak mezbaha halkımıza hizmet verecektir. Kurban bağışında bulunan vatandaşlarımız korona virüs salgınını da göz önünde bulundurarak hareket etmesini istiyoruz. Yoğunluk oluşturarak sağlığımızı tehlikeye atmayalım” ifadelerini kullandı.

“Çevremizi temiz tutalım”
Mezbahada gerekli alt yapının mevcut olduğunu belirten Başkan Asya, “Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız temizliğe önem vermek zorundadır. Çünkü dini bir görevi yerine getirirken diğer taraftan çevreyi kirleterek bir toplumu rahatsız etmek doğru değildir. Onun için vatandaşlarımızın bu çağrımıza kulak vereceğine inanıyorum. Mezbahada hijyenik bir ortamda kurbanlarını kestirebilirler. Umuma açık alanlarda kesimlerini yapmamalarını rica ediyorum. Zabıta ekiplerimiz bayram süresince denetimlerini sürdürecek. Uyarılarımızı dikkate almayan vatandaşlarımızla ilgili gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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