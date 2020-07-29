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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya’dan Kurban Bayramı mesajı

İHA

Başkan Asya’dan Kurban Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, tüm Muş halkının ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.
Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı. Başkan Asya mesajında, “Ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır. Kıymetli hemşehrilerim; sevinçlerin, mutlulukların paylaştıkça çoğaldığını, acıların ise paylaştıkça azaldığını biliyoruz. Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ederim. Kıymetli hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım” dedi.
Başkan Asya, korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların bayram ziyaretlerini kontrollü bir şekilde yapmalarını; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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