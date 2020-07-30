Muş Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi

İHA

Muş Milli Eğitim Müdür Vekilliğine atanan Enver Kıvanç, bir mesaj yayımladı.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi

Muş Milli Eğitim Müdür Vekilliğine atanan Enver Kıvanç, bir mesaj yayımladı.
Muş Milli Eğitim Müdür Vekili Enver Kıvanç'ın göreve başlamasıyla ilgili kurumun resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı. Müdür Vekili Kıvanç mesajında, “8 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Muş İl Milli Eğitim Müdür Vekili olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Öncelikle Muş ve Muş'taki vatandaşlarımıza hizmet etmeyi nasip eden Allah’a şükrediyor, beni bu vazifeye layık gören büyüklerimize de teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilimizin bu denli önemli bir mevkiinde bulunduğum için onur duyuyorum. Eğitim camiamızda öncelikle asıl mesleğim olan öğretmenlik ve ardından idari kademelerde görev aldığım zamanlardan bugüne kadar arzum; eğitimin esaslı bir neferi olmak, bu uğurda adım atarken doğru olanı yapmak, çizgisi net ve keskin bir eğitimci olmaktır. Vatanıma eğitim alanında hizmet etmeyi bir şans addediyor ve bu durumdan kıvanç duyduğumu eklemek istiyorum. Güzide şehrimizin bir eğitim neferi olarak şehrimizi eğitim alanında çalışma arkadaşlarımız ile birlikte, en önemlisi bu camianın ön saftaki neferleri olan öğretmenlerimiz ile birlikte, hak ettiği yere kavuşturma gayreti içerisinde olacağız, çocuklarımıza en güzel eğitim ve altyapı imkânlarını sağlamaya gayret edeceğiz” dedi.
Müdür Vekili Kıvanç mesajının devamında ise “Yapacağımız planlamalarla birlikte öğrencinin aklına, kalbine ve sosyal çevresine hitap edecek; milli, manevi, ahlaki değerlerine bağlı ve bu değerleri hayatına tatbik edebilen bir nesil yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Özellikle akademik, sosyal ve manevi gelişim alanlarında eğitimimizi yeniden şekillendirmeye çalışırken Muş'taki çalışma arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya da gayret göstereceğiz. Eğitimi bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, çocuklarımızı bütün yönleriyle kuşatmış bir eğitim sistemini, Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda yönetme çabası içerisinde olacağız. Bu süreçte velilerimizin, akademik ve bilimsel camianın, sivil toplum kuruluşlarının ve eğitim dünyasının tüm paydaşlarının desteğini ve sorumluluk bilincini almalarını bekliyoruz. Bu doğrultuda yeni dönemin başta öğrencilerimiz, öğretmen ve yönetici arkadaşlarımız, en nihayetinde de Muş'umuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt’te kurban bayramı heyecanı yaşanıyor
YEREL HABERLER Malazgirt’te kurban bayramı heyecanı yaşanıyor
Muş’ta hayvan pazarında kurban hareketliliği
YEREL HABERLER Muş’ta hayvan pazarında kurban hareketliliği
Muş’ta usta ellerde şekillenen tatlılar bayram sofralarını süsleyecek Bayram tatlıları tezgahtaki yerini aldı
YEREL HABERLER Muş’ta usta ellerde şekillenen tatlılar bayram ...
Başkan Asya’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Asya’dan, kurbanlık uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan, kurbanlık uyarısı
Muş'ta bin 189 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş'ta bin 189 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
Polis ve jandarmadan bayram öncesi sürücülere bilgilendirme Polis ve jandarma “2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” kapsamında yollarda
YEREL HABERLER Polis ve jandarmadan bayram öncesi sürücülere ...
Muşlu gencin hayatı tanıştığı İtalyan ressamla değişti İtalyan ressamdan öğrendiği teknikle hayallerini tuale yansıtıyor Muşlu ressamın çizdiği resimler fotoğraftan ayırt edilemiyor
YEREL HABERLER Muşlu gencin hayatı tanıştığı İtalyan ressamla ...
Gölete düşen kuzunun imdadına AFAD ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Gölete düşen kuzunun imdadına AFAD ekipleri yetişti
Bayram öncesi asfalt seferberliği Muş Belediyesi üstyapı çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Bayram öncesi asfalt seferberliği Muş Belediyesi ...
Muş Belediyesinin korona virüsle mücadelesi devam ediyor Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: “Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım”
YEREL HABERLER Muş Belediyesinin korona virüsle mücadelesi devam ...
Gölete düşen kuzuyu AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Gölete düşen kuzuyu AFAD ekipleri kurtardı
Muş'tan Türkiye'nin dört bir yanına lokum
YEREL HABERLER Muş'tan Türkiye'nin dört bir yanına lokum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X