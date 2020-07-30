Vartolu şairler halkla buluştu

Muş’un Varto ilçesinde Vartolu yazar ve şairleri bir araya gelerek imza standı açtılar.

Muş’un Varto ilçesinde bulunan yazar ve şairler Kurban bayramı öncesi Yukarı Çarşı Edebiyat Sokakta bir araya gelerek imza günü etkinliği düzenleyip kitaplarını vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakaladılar. Vartolu yazarlar kendilerinin yazmış ve yayına almış oldukları kitaplarını sergileyip, vatandaşlarla buluşturmak üzere Kurban bayramı öncesi stant açarak vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. İmza günü etkinliği nedeniyle imza standını açtıklarını ve yazmış oldukları kitaplarını vatandaşlarla buluşturmak üzere Varto’da olduklarını söyleyen Varto Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü ve şair Hıdır Aslan, “Varto küçük bir ilçe ama adıyla büyük bir ilçedir. Eğitim durumu ile sosyal yapısı ile gerçekten Türkiye’de en ender bir ilçedir. Bizde Çetin Akgül arkadaşımızla bir etkinlik düzenlemek istedik. İmza günümüz hayırlı uğurlu olsun. Varto güzel şeylere layıktır. Varto’nun kültürlüsü, sanatçısı, yazarı çoktur. Bilim adamı çok, bizde buna bir katkıda bulunmak istedik. Umarım olumlu olur. Canroc adlı şiir kitabım ikinci baskısı yapıldı. Emeği geçen her kese teşekkür ederim” dedi.

Varto ilçesinde imza günü etkinliği daha geniş bir şekilde düzenlemek istediklerini ve korona virüsten dolayı tam olarak düzenleme yapamadıklarını söyleyen Yazar şair Çetin Akgül, “Varto’da benim bildiğim ilk defa böyle sokakta bir kitap günü etkinliği düzenleniyor. Daha önce kapalı alanlarda yapılıyordu. Bu gün ise tam çarşının göbeğinde yola sıfır olarak yapılıyor. Bizim amacımız edebiyat kültür bakımında biraz farkındalık yaşatmaktır. Görsel olarak insanlara biraz daha bir şeylerin çağrışımında bulunmak istiyoruz. Bazı yaşlılarımız bize burada ne yaptıklarımızı soruyorlar. Burada kitap imzaladığımızı söylediğimizde nasıl kitap imzalıyorsunuz diyerek tuhaf karşılamaktadır. Kültürümüzü gençlerimize aşılama konusunda geleceğimize ışık tutma, değerlerimize sahip çıkma anlamında yaşantımızı yazılı hale getirdik. Umarım insanlarda bize sahip çıkar. Emeği geçen her kese teşekkür ederim“ dedi.

Yazar ve şairlere destek vermek için yanlarında bulunmaya geldiğini söyleyen Vartolu müzisyen Ümut Gündüz ise ”Yazarlarımız ve şairlerimize destek olmak ve sosyal medyada yazarlarımızı tanıtmak istediğimden dolayı burada kendilerine destek vermeye geldim. Bütün yazar şair ve müzisyen arkadaşlarıma bir mesajda bulunmak istiyorum. Varto’muzu yalnız bırakmayalım. Yalnızlıktan kastım şu, yaz aylarında mümkün mertebe Varto’ya gelelim. Burada çalışmaları ağırlaştıralım. Nefes aldığımız ve aslında en çokta beslendiğimiz bir yer. Bu günde yüreği güzel iki ağabeyimin yanındayım. Onları yalnız bırakmadık. Tüm hemşerilerime sevgiler ve saygılar” dedi.

Kitaplara bakan ve kitapları okumak isteyen vatandaşlar ise, Vartolu şairlere yoğun ilgi göstererek başarılarının devamlı olmasını dilediler. İmza standına Vartolu şair Hıdır Aslan, yazar ve Şair Çetin Akgül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği başkanı Kerem Akdağ, müzisyen umut Gündüz ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.