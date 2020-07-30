Vartolu şairler halkla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vartolu şairler halkla buluştu

İHA

Muş'un Varto ilçesinde Vartolu yazar ve şairleri bir araya gelerek imza standı açtılar.

Vartolu şairler halkla buluştu

Muş’un Varto ilçesinde Vartolu yazar ve şairleri bir araya gelerek imza standı açtılar.
Muş’un Varto ilçesinde bulunan yazar ve şairler Kurban bayramı öncesi Yukarı Çarşı Edebiyat Sokakta bir araya gelerek imza günü etkinliği düzenleyip kitaplarını vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakaladılar. Vartolu yazarlar kendilerinin yazmış ve yayına almış oldukları kitaplarını sergileyip, vatandaşlarla buluşturmak üzere Kurban bayramı öncesi stant açarak vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. İmza günü etkinliği nedeniyle imza standını açtıklarını ve yazmış oldukları kitaplarını vatandaşlarla buluşturmak üzere Varto’da olduklarını söyleyen Varto Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü ve şair Hıdır Aslan, “Varto küçük bir ilçe ama adıyla büyük bir ilçedir. Eğitim durumu ile sosyal yapısı ile gerçekten Türkiye’de en ender bir ilçedir. Bizde Çetin Akgül arkadaşımızla bir etkinlik düzenlemek istedik. İmza günümüz hayırlı uğurlu olsun. Varto güzel şeylere layıktır. Varto’nun kültürlüsü, sanatçısı, yazarı çoktur. Bilim adamı çok, bizde buna bir katkıda bulunmak istedik. Umarım olumlu olur. Canroc adlı şiir kitabım ikinci baskısı yapıldı. Emeği geçen her kese teşekkür ederim” dedi.
Varto ilçesinde imza günü etkinliği daha geniş bir şekilde düzenlemek istediklerini ve korona virüsten dolayı tam olarak düzenleme yapamadıklarını söyleyen Yazar şair Çetin Akgül, “Varto’da benim bildiğim ilk defa böyle sokakta bir kitap günü etkinliği düzenleniyor. Daha önce kapalı alanlarda yapılıyordu. Bu gün ise tam çarşının göbeğinde yola sıfır olarak yapılıyor. Bizim amacımız edebiyat kültür bakımında biraz farkındalık yaşatmaktır. Görsel olarak insanlara biraz daha bir şeylerin çağrışımında bulunmak istiyoruz. Bazı yaşlılarımız bize burada ne yaptıklarımızı soruyorlar. Burada kitap imzaladığımızı söylediğimizde nasıl kitap imzalıyorsunuz diyerek tuhaf karşılamaktadır. Kültürümüzü gençlerimize aşılama konusunda geleceğimize ışık tutma, değerlerimize sahip çıkma anlamında yaşantımızı yazılı hale getirdik. Umarım insanlarda bize sahip çıkar. Emeği geçen her kese teşekkür ederim“ dedi.
Yazar ve şairlere destek vermek için yanlarında bulunmaya geldiğini söyleyen Vartolu müzisyen Ümut Gündüz ise ”Yazarlarımız ve şairlerimize destek olmak ve sosyal medyada yazarlarımızı tanıtmak istediğimden dolayı burada kendilerine destek vermeye geldim. Bütün yazar şair ve müzisyen arkadaşlarıma bir mesajda bulunmak istiyorum. Varto’muzu yalnız bırakmayalım. Yalnızlıktan kastım şu, yaz aylarında mümkün mertebe Varto’ya gelelim. Burada çalışmaları ağırlaştıralım. Nefes aldığımız ve aslında en çokta beslendiğimiz bir yer. Bu günde yüreği güzel iki ağabeyimin yanındayım. Onları yalnız bırakmadık. Tüm hemşerilerime sevgiler ve saygılar” dedi.
Kitaplara bakan ve kitapları okumak isteyen vatandaşlar ise, Vartolu şairlere yoğun ilgi göstererek başarılarının devamlı olmasını dilediler. İmza standına Vartolu şair Hıdır Aslan, yazar ve Şair Çetin Akgül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği başkanı Kerem Akdağ, müzisyen umut Gündüz ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi
YEREL HABERLER Muş Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi
Malazgirt’te kurban bayramı heyecanı yaşanıyor
YEREL HABERLER Malazgirt’te kurban bayramı heyecanı yaşanıyor
Muş’ta hayvan pazarında kurban hareketliliği
YEREL HABERLER Muş’ta hayvan pazarında kurban hareketliliği
Muş’ta usta ellerde şekillenen tatlılar bayram sofralarını süsleyecek Bayram tatlıları tezgahtaki yerini aldı
YEREL HABERLER Muş’ta usta ellerde şekillenen tatlılar bayram ...
Başkan Asya’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Asya’dan, kurbanlık uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan, kurbanlık uyarısı
Muş'ta bin 189 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş'ta bin 189 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
Polis ve jandarmadan bayram öncesi sürücülere bilgilendirme Polis ve jandarma “2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” kapsamında yollarda
YEREL HABERLER Polis ve jandarmadan bayram öncesi sürücülere ...
Muşlu gencin hayatı tanıştığı İtalyan ressamla değişti İtalyan ressamdan öğrendiği teknikle hayallerini tuale yansıtıyor Muşlu ressamın çizdiği resimler fotoğraftan ayırt edilemiyor
YEREL HABERLER Muşlu gencin hayatı tanıştığı İtalyan ressamla ...
Gölete düşen kuzunun imdadına AFAD ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Gölete düşen kuzunun imdadına AFAD ekipleri yetişti
Bayram öncesi asfalt seferberliği Muş Belediyesi üstyapı çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Bayram öncesi asfalt seferberliği Muş Belediyesi ...
Muş Belediyesinin korona virüsle mücadelesi devam ediyor Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: “Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım”
YEREL HABERLER Muş Belediyesinin korona virüsle mücadelesi devam ...
Gölete düşen kuzuyu AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Gölete düşen kuzuyu AFAD ekipleri kurtardı
Muş'tan Türkiye'nin dört bir yanına lokum
YEREL HABERLER Muş'tan Türkiye'nin dört bir yanına lokum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X