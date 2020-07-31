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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto'da Kurban eti dağıtımı

İHA

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Bakanlığının ortak organizasyonunda Varto'da muhtaç 150 aile için gönderilen kurban etlerinin dağıtıma başlanıldı.

Varto'da Kurban eti dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Bakanlığının ortak organizasyonunda Varto'da muhtaç 150 aile için gönderilen kurban etlerinin dağıtıma başlanıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ilçedeki muhtaç bulunan ailelere verilmek üzere gönderilen 35 adet hisse kurbanlık, Varto İlçe Müftülüğü organizasyonunda veteriner hekim Öznur Çelik gözetiminde belediye mezbahanesinde kesildi. Kurban eti dağıtımına İlçe Müftüsü Bayram Öztürk başkanlığında müftü yardımcısı Mehmet Tekçe ve imamlar katıldı. Kesilen kurbanlar poşetlenen ve kamyonetle 150 muhtaç aileye dağıtıldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Varto İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, "Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklaşa internet üzerinden vekâlet yoluyla kurban kesimi çerçevesinde ilçemize gönderilen 35 kurban gönderildi. Diyanet Vakfı tarafından Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği içerisinde muhtaç bulunan vatandaşların listesini aldık. 45 yıllık deneyimli kadrosu ile ve hizmet anlayışıyla üstlenmiş olduğu vekâletle kurban kesmeyi bu yılda inşallah Varto'da toplam 150 aileye gönderilen bu kurbanlıkları dağıtacağız. Hisse sahiplerinden Allah razı oldun diyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin diyoruz. Hayvanlarımızı mezbahaneye getirdik kestik. Damızlık hayvan kesimine bizde riayet ettik. Hayırlısı ile 150 fakir ailemize bu etleri dağıtacağız. Emeği geçen her kese teşekkür ederim. Her kesin kurban bayramını da kutluyorum" dedi.
Kurbanlık etini Şerife baba ise, Bayram da bu tür uygulamaların devam etmesini istediklerini dile getirerek, emeği geçen her kese teşekkür etti.

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