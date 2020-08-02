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ABD'li Bob Ross'dan esinlendi, İtalyan ressamın yolundan gitti

DHA

ABD'li Bob Ross'dan esinlendi, İtalyan ressamın yolundan gitti


Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) ABD'li ressam ve televizyoncu Bob Ross'dan esinlenerek, resim yapmaya başlayan Muşlu Veysel Asya (27), fotogerçekçilik olarak bilinen hiperrealizm yöntemini kullanan İtalyan Emanuele Dascanio'yu internette araştırdıktan sonra kara kaleme merak sardı. Dascanio'nun yöntemini taklit eden Asya, bir resmi 27 ayda tamamlıyor. Hiperrealizm üzerine araştırma yapan Asya, kurs vermeye de başladı.
Muş'ta yaşayan GülfehemMehmet Tahir Asya çiftinin 9 çocuğundan en küçüğü olan Veysel Asya, ilkokul yıllarında resme merak sardı. Ağabeylerinden görüp, resim yapmaya başlayan Asya, henüz ilkokula giderken, televizyonda ABD'li ressam Bob Ross'u izlemeye başladı. Ross'la birlikte tekniğini de geliştiren Asya, liseden mezun olduktan sonra Muş'ta 2011 yılında açılan resim kursunda 3 ay eğitim gördü. Bir süre ağabeyinin mobilya imalatı atölyesinde çalışan Asya, daha sonra Bursa'ya gitti. Burada kırtasiyede çalışan Asya, bir taraftan da resim çalışmalarını sürdürdü.
Resim konusunda usta isimleri internetten araştıran Veysel Asya'nın dikkatini İtalyan ressam Emanuele Dascanio çekti. Dascanio'nun kuru fırça tekniğinden etkilenen Asya, bir süre internette inceleme yaptı. Dascanio'nun eserlerinde kullandığı malzemeleri çalıştığı kırtasiyede bulan Asya, resimlerinde kuru fırça ve foto gerçekçilik olarak bilinen hiperrealizm yöntemini kullanmaya başladı. Evlendikten sonra yeniden Muş'a dönen Asya, bir taraftan teknoloji mağazasında çalışırken bir taraftan da yeni resim üzerine çalışma ve araştırmalarını sürdürdü. 
Muş'ta resim kursları da açan Veysel Asya, "Emanuele Dascanio'nun kuru fırça tekniğini taklit etmeye başladım. Kuru fırça tekniği olduğunu öğrendim. Bunun üzerine araştırmalar yaptım. Bugün de bu faaliyet üzerinde kurs veriyorum ve aynı zamanda sergi açmayı düşünüyorum. Türkiye'de pek fazla bu sanatı yapan yok ama meraklı çok var. Yani yapmak isteyen çok insan var. Benim amacım bunlara bir nevi öncülük etmek" dedi.
'YAŞLI ADAM' PORTRESİ ÜZERİNDE 500 SAAT ÇALIŞMIŞ
Çizdiği portelerde detayın ağır olduğunu ancak resme bakıldığında yaşanılan zorluk, çile üzerinde yoğunlaştığını belirten Asya, 'Yaşlı Adam' portresinin çok uzun sürdüğünü söyledi. Portre üzerinde 500 saat çalıştığını anlatan Asya, "Çünkü resme ifade vermek çok zor. Burnunda eziklik, gözlerinde farklı bir ifadenin varlığını, sakallarında farklı bir savurganlığı yüzdeki o duyguyu vermek için o duyguyu yaşamak gerekiyor. Kendimi onun yerine koyarak çiziyorum. Çizdiğim resimleri görenlerin çoğu hayretler içinde izliyor. Görenler gerçek bir fotoğraf gibi olduğunu ifade ediyor" diye konuştu.
ÇOCUKLAR İÇİN 'KARANLIKTAN AYDINLIĞA' PROJESİ
Resim sanatına kendi imkanlarıyla başladığını ve kendi kendine çalışarak geliştirdiğini belirten Veysel Asya, Muş Alparslan Üniversitesi'nde güzel sanatlar fakültesi açılması halinde okuyabileceğini kaydetti. Muş'taki çocuklar için de proje hazırladığını anlatan Asya, "Özellikle sokakta çalışan çocuklar için 'Karanlıktan Aydınlığa' adlı bir proje yapmayı düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı'na bununla ilgili detaylar vereceğim. Projenin içeriği tamamen sokak çocuklarıyla ilgili olacak. Amacımız bunları topluma kazandırmak, bunlara sanatı aşılamak, resim, müzik, fotoğrafçılık ve grafik üzerine eğitimler vermek. Küçük bir sanat terapisti, diyebiliriz. Aslında bu şekilde bir amacımız var" dedi. 
Muş Kültür Evi Gençlik Derneği'nin destek verdiği Veysel Asya, sergi açarak, resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunmayı planladığını da söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN
2020-08-02 11:50:03

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