Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit edenler tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit edenler tutuklandı

DHA

Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit edenler tutuklandı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı pusuya düşürerek şehit eden, eşini de yaralayan terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. 
Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız´ın otomobiliyle pusuya düşürülerek şehit edildiği ve eşi Funda Kulaksız'ın yaralı kurtulduğu saldırının, yapılan istihbari çalışmalar sonunda 13 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Terör örgütü üyesi şüphelilerden 3'ü farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilirken, bir teröristin Suriye´de PKK/KCK/YPG saflarında olduğu ortaya çıktı. 
9 şüpheliye yönelik ise Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, hain saldırının gerçekleştirildiği 27 Temmuz gününün 5'inci yılında, operasyon yaptı. Şüpheliler kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.
Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise dün adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından tutuklandı. 3 şüpheli ise daha önce tutuklanmıştı. 
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-08-04 12:38:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binbaşı Kulaksız’ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı
YEREL HABERLER Binbaşı Kulaksız’ı şehit eden işbirlikçiler ...
Muş’ta açılan süt toplama üniteleriyle hayvancılık canlanıyor
YEREL HABERLER Muş’ta açılan süt toplama üniteleriyle hayvancılık ...
Malazgirt’te Kurban eti dağıtımı
YEREL HABERLER Malazgirt’te Kurban eti dağıtımı
ABD'li Bob Ross'dan esinlendi, İtalyan ressamın yolundan gitti
YEREL HABERLER ABD'li Bob Ross'dan esinlendi, İtalyan ressamın ...
Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
YEREL HABERLER Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
Muş'ta devlet destekli çilek bahçelerinde hasat zamanı
YEREL HABERLER Muş'ta devlet destekli çilek bahçelerinde hasat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X